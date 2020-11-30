Ducati與Lamborghini Sian合作的聯名款Diavel 1260，這麼帥是要逼死誰

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Ducati與Lamborghini Sian合作的聯名款Diavel 1260，這麼帥是要逼死誰

Carture 車勢文化

calendar_today2020-11-30 12:25:30

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
Ducati與Lamborghini都以追求速度為目標，對此兩者合作推出聯名款Diavel 1260，金屬綠光澤車色與碳纖維部件，加上Ducati Diavel 1260充滿運動畫造型，如此組合搭配肯定讓許多玩家想要擁有，但手腳真的要快，因為只有限量630輛而已。
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Lamborghini是車界性能代表，張狂的外型與狂爆的性能和高亢的聲浪，不論欣賞或駕馭都讓人血脈噴張，Ducati則是二輪重機速度代言人，極具個性的動態讓許多玩家樂此不疲，而Diavel 1260不僅動力強悍，外型雖非仿賽設定但仍有著強烈的性能氣息，如今Ducati與Lamborghini兩著合作推出聯名款Diavel 1260。
Ducati與Lamborghini合作推出聯名款Diavel 1260。
Ducati與Lamborghini合作推出聯名款Diavel 1260。
聯名款Diavel 1260設計來自於Lamborghini Sian FKP 37，因此車身採用相同的金屬綠配色與63字樣，帶有消光光澤的塗裝要原本已充滿性能氣息的Diavel 1260顯得更具氣勢。除此之外輪圈也與Sian FKP 37相同配置金色斷造輪圈，不僅如此進氣口、散熱蓋、儀表板蓋、土除、頭燈架、油箱蓋、排氣管等也採用碳纖維材質，其中排氣管更採用六角型設計向Lamborghini元素致敬。

聯名款Diavel 1260設計來自於Lamborghini Sian FKP 37。
聯名款Diavel 1260設計來自於Lamborghini Sian FKP 37。
車身與輪圈都採與Sian相同塗裝配色。
車身與輪圈都採與Sian相同塗裝配色。
車身也配有63字樣，並且於進氣口、散熱蓋、頭燈架.....等採用碳纖維材質。
車身也配有63字樣，並且於進氣口、散熱蓋、頭燈架.....等採用碳纖維材質。
排氣管也換上擁有Lamborghini元素的六角型碳纖維排氣管。
排氣管也換上擁有Lamborghini元素的六角型碳纖維排氣管。
聯名款Diavel 1260動力面並未做調整，但所搭載的1,262cc的雙缸引擎已具有159hp/13.1kgm強悍的性能表現，並且配置Ohlins懸吊系統，使其加速與操控都有著精湛演出。如此迷人的聯名款Diavel 1260當然是搶破頭的限量車型，相較於Lamborghini Sian少少的63輛，聯名款Diavel 1260很大方的提供630輛配額，除了名額有限，售價也比一般車型較高來到31,995美元。
Diavel 1260動力具有159hp/13.1kgm輸出。
Diavel 1260動力具有159hp/13.1kgm輸出。
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