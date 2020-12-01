特企／餐桌社會實驗　讓孩子重拾對家中餐桌愛的記憶

桂冠50年來重視餐桌上家人間情感互動交流的時光，也因為這樣的初衷2020年9月桂冠以創新行動與奧沃市場趨勢顧問攜手，從前期「家庭備餐與親子互動大調查」的3,174份受訪者中，挑選出北中南共18組不同生活樣態的家庭，展開為期21天的餐桌社會實驗。調查發現，經常與孩子一同共餐的親密程度高於不常共餐的家庭。也因此，桂冠日前舉辦「第四屆桂冠餐桌論談 – 好好說頓飯」，將這段時間實驗研究與發現，透過對談和專家分享精采呈現。重新喚起大家重視凝聚家人情感的餐桌，讓備餐從家事變為全家人興趣活動，增加與家人在餐桌上互動交流的時光，創造愛與溫暖的家庭記憶。

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21天餐桌社會實驗發現: 家長與孩子一起備餐、用餐，讓親子距離更靠近

桂冠從2018年就倡議透過餐桌互動促進親子關係、發起「餐桌論談 - 好好說頓飯」活動。今年9月與奧沃市場趨勢顧問共同做的「家庭備餐與親子互動大調查」市調結果發現，爸媽備餐和親子一起用餐頻率有助於提升關係親密度，尤其是親子共餐次數越多，爸媽與孩子的關係就更親密。





奧沃市場趨勢顧問公司首席研究員李竺姮指出，「一天忙碌的生活日常，最能維繫親子感情的其實就是共餐，其背後帶來的意義是讓吃飯不單只是吃飽而已，更多的是從備餐到用餐互動過程中帶來的情感價值。」從模範爸爸晉升快樂阿公的知名作家小野，也提倡讓吃飯時間成為家人相處的專屬時刻，留給孩子在日後回想起來的快樂回憶，讓他們感受到愛，比什麼都重要 !





形塑好好說頓飯意識 從改變備餐到餐桌用餐行動開始





透過18組素人家庭餐桌社會實驗前後的改變發現，開啟餐桌用餐儀式感是實踐好好說頓飯的第一步，透過用餐桌環境佈置的改變，營造獨一無二的用餐氛圍，工程師背景的唐安家爸爸就分享，收拾堆滿雜物的餐桌，創造家庭用餐儀式感，讓他們在餐桌社會實驗結束後，全家人已經養成習慣坐在餐桌上好好吃飯，不再是邊吃飯邊配電視，創造更多親子交流時光。





當爸媽將備餐從過往獨自辛苦準備，轉為從發想菜單、準備餐點就開始邀請全家人一起加入，讓日常備餐從家事變成全家人的興趣活動，當料理在家中成為一種有趣的創作，不僅能從開發新吃法的過程中獲得無限樂趣，也能吸引家人共同參與，讓每天吃飯的日常變得令人期待，成為家人間最難忘的美好回憶。





善用聰明備餐奧援 辛苦減一半幸福多一倍





根據「家庭備餐與親子互動大調查」發現，26%的家庭備餐時會使用冷凍/冷藏食品備餐，因為這不僅少了備餐壓力，也縮短烹飪時間讓餐點有變化更美味，因為認同桂冠提出的好好說頓飯精神，首次響應餐桌論談的飛利浦台灣健康生活事業群總經理廖博芬也從身家庭經驗出發，認為餐桌是親子交流的最佳場所，忙碌的工作讓身為職業婦女的她更懂得運用自家的氣炸鍋和萬用鍋廚電產品，縮短烹飪時間聰明備餐，備餐時間減少了，就有更多時間和孩子一起在餐桌上好好說頓飯。

透過備餐到用餐的小改變，讓這場餐桌社會實驗，不是一個結束，而是個開始，從18個種子家庭愛孩子、愛家人的心持續響應，桂冠實業營銷副總王振宇表示未來希望建立餐桌生態圈，號召更多家庭與企業一起持續響應「好好說頓飯」餐桌社會實驗，讓備餐者找到生活游刃有餘的方式，每個家庭透過簡單的吃飯日常，創造愛與溫暖的家庭記憶。

