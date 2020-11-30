驚見阿嬤拿按摩棒舒壓！她秒臉綠　網揭真實用途：想歪啦

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

驚見阿嬤拿按摩棒舒壓！她秒臉綠　網揭真實用途：想歪啦

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-30 20:18:52

▲一名女網友日前在阿嬤家竟發現「按摩棒」，而阿嬤甚至將其用來按摩臉頰及脖子，貼文一出，網友也揭開「真實用途」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名女網友日前在阿嬤家竟發現「按摩棒」，而阿嬤甚至將其用來按摩臉頰及脖子，貼文一出，網友也揭開「真實用途」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
多數人對於「按摩棒」的印象，幾乎都是和情趣用品劃上等號，對此，也有一名女網友發文，表示日前回阿嬤家時，竟在筆筒內發現「按摩棒」，阿嬤甚至將其拿來按摩舒緩臉頰跟脖子，這讓她超尷尬，貼文一出，也有網友揭曉「真實用途」，並直呼「你想歪啦」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「在阿嬤家發現按摩棒......」為題發文，表示近日回阿嬤家時，突然在筆筒內發現一個「怪異的東西」，她仔細一看竟發現是「按摩棒」，「我還手賤去開開看，確定是不是，結果真的是」。
▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「在阿嬤家發現按摩棒......」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「在阿嬤家發現按摩棒......」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO當下立刻找了與阿嬤同住的妹妹詢問，而妹妹也知道那是「情趣用品」，但也不好意思說。至於阿嬤根本就不知情，更不知道東西是怎麼來的，阿嬤甚至將其拿來按摩臉頰跟脖子，讓原PO既傻眼又尷尬，「真的名副其實變按摩棒了，害我們倆好尷尬，不知道要如何開口，那個其實不是拿來按摩脖子的按摩棒啦」。

▲女網友PO出在阿嬤家的按摩棒。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友PO出在阿嬤家的按摩棒。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，不少網友紛紛揭開按摩棒的「真實用途」，「其實按摩棒本來的用途真的是拿來按摩的...」、「你可以去查查日立魔杖，那個真的原本是設計來按摩的」、「你想歪了沒錯，那真的是拿來按摩的」、「笑死，本來就是按摩用啊，謎片荼毒太深囉」、「那就是它的本來功用啊，你們把它一直以為是情趣用品了」、「我阿公也有，你應該真的是中毒太深，那真的是按摩的」、「這個本來就是拿來按摩的，當初因為A片產品被當情趣用品日立氣得半死」。
事實上，網友提到的「日立魔杖」是一款由日立生產，並需交流電供電的電動按摩器。雖然它最初是為了舒緩壓力和放鬆肌肉而製造出來，但因性方面的用途而知名。日立公司於1968年把這款產品推出至美國市面，性教育工作者貝蒂·多德森於美國性積極運動（20世紀60年代末）期間，藉此利用該產品向當時的美國人民推廣其理念，因此漸漸讓人們有了相關印象的聯想。（編輯：郭佩蓉）
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀