驚見阿嬤拿按摩棒舒壓！她秒臉綠　網揭真實用途：想歪啦

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原PO當下立刻找了與阿嬤同住的妹妹詢問，而妹妹也知道那是「情趣用品」，但也不好意思說。至於阿嬤根本就不知情，更不知道東西是怎麼來的，阿嬤甚至將其拿來按摩臉頰跟脖子，讓原PO既傻眼又尷尬，「真的名副其實變按摩棒了，害我們倆好尷尬，不知道要如何開口，那個其實不是拿來按摩脖子的按摩棒啦」。
貼文一出，不少網友紛紛揭開按摩棒的「真實用途」，「其實按摩棒本來的用途真的是拿來按摩的...」、「你可以去查查日立魔杖，那個真的原本是設計來按摩的」、「你想歪了沒錯，那真的是拿來按摩的」、「笑死，本來就是按摩用啊，謎片荼毒太深囉」、「那就是它的本來功用啊，你們把它一直以為是情趣用品了」、「我阿公也有，你應該真的是中毒太深，那真的是按摩的」、「這個本來就是拿來按摩的，當初因為A片產品被當情趣用品日立氣得半死」。
事實上，網友提到的「日立魔杖」是一款由日立生產，並需交流電供電的電動按摩器。雖然它最初是為了舒緩壓力和放鬆肌肉而製造出來，但因性方面的用途而知名。日立公司於1968年把這款產品推出至美國市面，性教育工作者貝蒂·多德森於美國性積極運動（20世紀60年代末）期間，藉此利用該產品向當時的美國人民推廣其理念，因此漸漸讓人們有了相關印象的聯想。（編輯：郭佩蓉）