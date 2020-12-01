安謀兩大關鍵戰役　翻轉英特爾獨霸地位

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其次，根據蘋果公佈的測試數據，基於安謀架構的M1性能，已經正式超越英特爾的高階i9處理器；未來英特爾處理器的命運可能就如當年的PowerPC架構一樣，慢慢被市場淘汰？畢竟當初PowerPC被蘋果拋棄之後，其產業地位就一直走下坡。
事實上，蘋果在其Mac轉換平台的布局已經非常多年，早在最初蘋果推出第一顆自行設計的蘋果處理器時，就已經慢慢在鴨子滑水，而安謀更是推動這場變局的最大動力。
談到安謀在這場處理器市場變革中扮演的角色時，安謀台灣區總裁曾志光表示，過去安謀的架構一向在包含手機或者各種嵌入式產品中，占據絕大多數的市場空間，但是在PC或伺服器市場領域，卻總是難以打進關鍵客戶，「這次能順利取代X86架構平台，不是一夕之間發生的變化。」
安謀多年前就曾與微軟合作推出Windows RT計畫，就是想要在PC市場取代英特爾或超微在內的X86處理器，該計畫使用了當時最強的輝達（NVIDIA）Tegra 3晶片；但即使Tegra 3以當時行動處理器的標準來看已經是很強大的產品，還是遠不如同時期的英特爾晶片，最後慘遭滑鐵盧。
曾志光表示，當初安謀的構想，就是在PC上實現由軟體來定義裝置的概念，但因為當初整個生態環境還沒準備好，許多Windows使用者習慣的應用都還只有傳統桌面版，不願意轉移到新的平台上，因此消費者也沒有辦法完全轉移到Windows RT裝置上，導致失敗的結果。
但安謀仍持續耕耘，不只是在Windows平台推動，也和蘋果持續推動平台轉換計畫。
而蘋果最初雖也野心勃勃，但不敢像微軟一樣冒進。雖利用安謀架構打造出自己的應用處理器，但並不急於把這個架構推向自家所有產品。
往後數年，業界驚豔於蘋果行動晶片的高性能表現，紛紛猜想蘋果不久後肯定也要在PC市場使用自有架構取代英特爾；蘋果卻一再地否認，仍持續使用英特爾產品，但檯面下不斷累積自家晶片的設計經驗，並提升性能表現，直到2020年才一舉爆發。
蘋果在今年提出以自有的晶片取代英特爾，是一次到位，關鍵在於，在蘋果系統上，已經實現完全一致的應用程式執行環境，其PC作業系統OSX以及移動作業系統iOS，在很多應用層面都已經完全打通，應用也都可以互通，不存在平台的差異。
曾志光強調，安謀在很多平台上也已經看到這個趨勢，他認為，蘋果將平台轉換成安謀架構，只是安謀實現其規畫的第一步而已，後續還可以看到更多的成果逐漸展現。
比如說，谷歌在Chrome系統和Android安卓系統的互通，而微軟Windows也已經完成其針對安謀架構應用執行層的開發，以後現有的應用都可以在安謀架構處理器上執行，這些事件都會更加擴大安謀架構的應用廣度。
最強超級電腦 也用安謀架構
另一個關鍵戰役，則是在富士通全球最快的超級電腦Fugaku中採用安謀架構，成為安謀另一個逐步實現市場地位反轉的證明。曾志光透露，安謀的高性能運算規畫與其PC市場版圖規畫約莫同時成立，但一開始同樣都沒有獲得成功。
安謀在超級運算領域花了整整八年的時間，建構了一個完整的生態系統，只要向客戶證明安謀架構也擁有像英特爾這種傳統超級電腦架構一樣的生態支援能力，那麼也能夠在各種方面、各種場景，都說服客戶採用該架構。前面提到蘋果的M1晶片在PC領域超越應特爾，但事實上蘋果不只滿足於PC市場，未來也會把安謀架構推往高性能運算領域。
最後，當提到安謀是否會徹底取代英特爾時，曾志光仍強調，雖然在市場經營過程中，安謀與英特爾曾有不少的衝突或競爭，但英特爾仍是安謀合作最緊密的客戶之一。安謀希望把市場大餅做更大，讓更多人可以參與，共同獲利。目前安謀在PC與伺服器市場也還只是階段性的成果，未來還有更大的發揮空間。