新年式 Volkswagen T-Cross 新增智能特仕版，Touran/Tiguan Allspace 動力升級 109.8 萬起
新年式 Volkswagen T-Cross 新增智能特仕版，Touran/Tiguan Allspace 動力升級 109.8 萬起
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calendar_today2020-11-30 21:25:01
T-Cross 車系新增限量 230 TSI智能特仕版；2021 年式 Touran 與 Tiguan Allspace 則全面升級具備 ACT 主動式汽缸休止管理系統的 1.5 升 TSI直列四汽缸渦輪增壓汽油引擎。即刻入主正 20 年式 T-Cross 指定車型，即可享高額分期零利率、免付首月分期金、第五年延長保固，以及專屬萬元交車禮。
全新 2021 年式 T-Cross、Touran與 Tiguan Allspace 最大亮點莫過於採用第三代 MIB 全新介面的 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機，不僅螢幕尺寸升級至 9.2 吋，同時附有 Home Screen 2.0 顯示功能，區分資訊和功能兩大區塊，其中資訊區塊以四宮格顯示，可自行選擇如車輛狀態、音訊、電話、導航、Think Blue.或空氣清淨等 9 種資訊選擇，自由依照個人需求顯示於主機介面中；功能區塊則可設定喜愛功能的快捷鍵，如藍牙、車身動態或氣氛燈等，再加上部分可和 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表同步顯示的原廠中文導航功能，提供使用者直覺便利的數位化用車體驗。台灣福斯汽車調整 2021 年式 T-Cross 配備編成，全車系新增 Discover Pro 9.2 吋 MIB 3 多媒體鏡面觸控主機及原廠中文導航，同時 230TSI Comfort 與 Life 車型也將前方行人監控系統列為全車系標配。此外，T-Cross 限量推出 230 TSI 智能特仕版，以 Life 版本為基礎，新增 Rear Assist顯影式停車導引系統、車道維持及偏移警示系統（含修正輔助）、車側盲點警示系統，與RTA 後車橫向車流警示系統（含煞車輔助系統）。
2021 年式 Touran 除了升級 Discover Pro 9.2 吋 MIB 3 多媒體鏡面觸控主機及原廠中文導航之外，同步換上具備 ACT 主動式汽缸休止管理系統的 1.5 升 TSI 引擎直列四汽缸渦輪增壓汽油引擎，擁有最大馬力 150ps 與 25.5kgm 扭力；而 280 TSI Life可選配 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表，280 TSI Style R-Line 則列為標準配備，並且可選配 Dynaudio Excite 環繞音響系統（400W輸出、重低音 ）。
2021年式 Tiguan Allspace 調整規格編成，提供 280 TSI Elegance 與 280 TSI R-Line Edition 雙車型，同樣採用最新 Discover Pro 9.2 吋 MIB 3 多媒體鏡面觸控主機及原廠中文導航，其中 280 TSI R-Line Edition 加碼升級 R-Line 外觀套件和 R-Line 專屬 19 吋 Sebring 鋁圈，並且新增 Dynaudio 環繞音效和 HUD 抬頭顯示器。此外，雙車型搭載具備 ACT 主動式汽缸休止管理系統之 1.5 升 TSI 引擎，在動力需求較低的行駛狀況下，可在 1400 至4,000 rpm 的轉速範圍內與最高時速 130 km／h 之下，引擎自動讓 2 汽缸的汽門機構關閉並且暫停供油，有效提升引擎燃燒效率 10%，同步降低油料消耗和碳排放，帶來更優異的油耗經濟性。
T-Roc 以 104.8 萬起登場，全車系分為三個車型：280 TSI Life／280 TSI Style Design／330 TSI R-Line Performance。首批到港車輛已於預售期間銷售一空，台灣福斯汽車特別加碼上市優惠活動，12 月 31 日前入主 T-Roc 280 TSI Life 車型，即可以優惠價升級車道維持及偏移警示系統（含修正輔助功能）與後行李廂電動啟閉尾門，限量 100 台。即日起全台 Volkswagen 授權展示中心全面提供 T-Roc 試乘體驗。
年終將至，台灣福斯汽車推出 12 月購車優惠，T-Cross 指定車型，享高額分期零利率、免付首月分期金、第五年延長保固（市價最高 20,500 元）和原廠單鏡頭行車紀錄器（市價12,600 元）。
2021 年式 T-Cross 建議售價：
2021 年式 Touran 建議售價：
車型
新台幣建議售價
|230 TSI Comfort
828,000元
|230TSI Life
908,000元
|230 TSI 智能特仕版
938,000元
|230 TSI Style Design
998,000元
|230 TSI Style R-Line
1,048,000元
2021 年式 Tiguan Allspace 建議售價：
車型
新台幣建議售價
|280 TSI Comfort
1,098,000元
|280 TSI Life
1,228,000元
|280 TSI Style R-Line
1,398,000元
車型
新台幣建議售價
|280 TSI Elegance
1,368,000元
|280 TSI R-Line Edition
1,488,000元