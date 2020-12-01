是收藏、節儉還是囤物症？醫指３大指標。改善從設定時間做起！

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是收藏、節儉還是囤物症？３大指標多留意
精神科楊聰財醫師表示，許多人會認為東西堆放雜亂或收集一堆東西才算是囤物症，但其實囤物症未必就是髒亂，東西堆放一堆也未必就是囤物症，臨床上有許多囤物症患者物品是擺放相當整齊的，也有東西擺放相當多卻非為囤物症。是否為囤物症可從３大情況作初步判斷。
首先第一點，檢視自己是否會大量收藏或囤放某些物品，例如石頭、衣物、書本等，範圍有時也會相當廣泛，如生活用品，但其實常常擺放到過期。其次，不論是否擺放整齊或是髒亂，這樣的大量收藏或囤放已造成原本生活環境的干擾，如生活空間逐漸變小，甚至到沒有辦法順利活動地步。第三，這樣的行為妨礙到生活、造成負面影響，或甚至造成經濟壓力，但不這麼做卻也會引起焦慮等負面情緒。若三者同時存在，應適當懷疑自己是否有囤物症，盡早改善為佳。
囤物症是一種強迫症，背後可能和憂鬱症有關？
楊聰財醫師表示，囤物症是強迫症的一種，形成的因素繁多，包括了原生家庭的影響、對未來生活的不安，甚至相當常見有分離焦慮的情況，也可能是不自覺中以購物的方式安撫自己憂鬱、焦慮情緒的出口，或是本身就有憂鬱症或焦慮症等精神障礙而未察覺。這些原因也可能環環相扣彼此影響著，也可能在各年齡層出現。例如常見父母認為不用的衣物或家具丟掉是一種浪費，因此不斷存放著，年復一年沒再用上，但卻讓生活空間不斷縮小形成阻礙。又或者沒有閱讀需求，但會不斷收藏各種書籍，卻也是好幾年都沒有用上，甚至根本沒有拆封，同時影響著生活形成壓力等，這些往往都可能有囤物症的情況。
囤物症影響廣泛，包括情緒、健康、安全
節儉是一種美德，收藏是一種良好的嗜好，未雨綢繆也是一種有備無患的生活習慣，其背後最主要的目的都是為了讓自己的生活過得更好，但倘若這樣的行為已經變成無意義的舉動，甚至影響到生活、形成壓力，或是造成身旁其他人的困擾，適得其反，應盡早改善為佳。
楊聰財醫師指出，囤物症不僅可能加重自己生活壓力，診間也不乏常有囤物症患者，因為家中堆放的物品已經超出一般人能接受的範圍，導致家庭失和甚至是離婚。另外，東西不當囤放往往也容易造成電器線路擺放不妥，提升電線走火的風險。更不用說不當的囤放物品造成環境難以清潔，堆積灰塵，孳生塵螨、細菌、發霉，影響健康。
斷、捨、離改善囤物症，從設定時間開始做起。
相信不少人都聽過「斷、捨、離」，這也是改善囤物症的方法之一，但不代表需要把所有東西一次全部丟掉，楊聰財醫師表示，這樣的行為很有可能對患者而言會太過刺激，為了平復心中的不安，反而造成「報復性囤積」的反效果。
醫師建議，可以先丟棄確定不需要的物品，並對其他各項物品設定一定的時間，例如一年，若一年的時間內都沒有再使用到，那麼可以思考這物品是否也代表著自己已經完全不會再使用到了，畢竟都已經一整年未使用。若不會再用到，便可以整理出來丟棄、回收或捐贈。
親友也應尊重或可試著去理解囤物者的心情及想法，已鼓勵的方式取代負面或偏激的言詞或行為，例如嚴厲的糾正或試圖強制丟棄物品等。而如有需要也可以至精神科門診尋求專業醫師的協助，更有利改善此情況。
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