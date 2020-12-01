▲ 買休旅又想與眾不同？Why not Nissan Juke？

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與眾不同、特立獨行這類同義詞，和 Nissan Juke 可是脫不了關係。怎麼說？如今在車壇興風作浪的「跨界跑旅」，始祖正是第一代 Juke，其後才有 Mazda CX-3、Honda HR-V、Toyota C-HR 等競爭對手出現。如此開天闢地的精神，來到第二代 Juke 身上，背後更是有成熟許多的設計和科技撐腰。
不瞞你說，親眼看到全新 Juke 時，確實給我耳目一新的視覺衝擊。但這種耳目一新，並非像 Sentra 那樣完全跳脫舊思維，而是讓新舊世代看得出有關聯，但又跟得上時代潮流。Fastback 車身輪廓、分離式頭燈、隱藏式後車門把、高聳的輪拱，這些都是新 Juke 與前身密不可分的設計元素；但銳利的頭尾燈、更俐落的線條、雙拱形車頂和放大的 V-Motion 2.0 水箱護罩，甚至頂規 19 吋的輪圈，又讓新 Juke 擺脫前身為人詬病的笨拙感。
內裝也看得出前身的影子，舉例來說，車內的許多「圓圈」設計，包含出風口、排檔桿座、儀表板、空調旋鈕等處，都有向前輩致敬的意味；但新 Juke 也跟上新世代的用車需求，從用料開始講起，新世代摒除過去的塑膠味，T 型區塊用上大面積皮革，試駕車款（頂規智趣享樂版）還選購 J-Luxury 套件，T 型區塊和椅面都改用 Alcantara 麂皮，外加黑色鋼琴烤漆點綴。方向盤在中階和頂規車型都是真皮包覆的平把設計。
前面說新 Juke 成熟許多，一大原因是空間表現的改善。透過全新 CMF-B 底盤，新車有「轉大人」的感覺，尤其軸距增加 10 公分多，和對手 Toyota C-HR 已經不相上下，雖然車長短了 18 公分，但行李廂容積卻多出 45 公升，寬度和高度也略勝一籌。值得一提的是，過去方向盤位置只有上下調整，現在也增加前後調整功能；搭配上一體成型的跑車化座椅，更可看出這台跑旅對駕駛的重視。
另一成熟的點，在於各項科技的更新。Apple CarPlay、Android Auto 等手機整合系統盡是標配，8 吋中央觸控螢幕操作也算直覺；若是中階和頂規版本，也擁有畫質還可接受的環景影像監控系統。從駕駛眼前的 7 吋全彩儀表資訊幕看去，行車、導航、胎壓、智慧駕駛資訊都可快速瀏覽，兩側則保留類比指針錶。
這樣的科技組合，雖說與對手相比不是壓倒性勝利，但已經可滿足多數買家需求。如果你對音質敏感，是該看看標配 Bose Personal Plus 環繞音響的頂規版本，除了可以 180 度調整前座音場，前座頭枕兩側還有 Ultra Nearfield 超近音場揚聲器加分；這肯定是頂規多 4 萬元最有感的升級項目。
Juke 身為跑旅，性能應該是買家「除了外觀」最在意的點。從數據看，全新 Juke 改採 1.0 升三缸渦輪增壓引擎，雖然排氣量縮小，但馬力與過去 1.5 升自然進氣版本是幾乎一樣的 116.9 匹；扭力則是提升到 20.4 公斤米，但因為渦輪而更早在 1,750 轉時湧現。此外，Juke 因為用上了 7 速 DCT 濕式雙離合器，所以比起對手又更符合跑旅稱號；雖然使用撥片的反應沒有到福斯 DSG 的等級，但動力表現明顯比 CVT 變速箱飽滿。
實際駕馭表現如何？不可諱言，小排量和渦輪的組合，難免在低轉速帶頓挫較明顯，另外，駕駛導向的 Juke 也擁有比一般 Nissan 更直接的路面回饋；這在市區走走停停時，除了油門控制需要花點時間揣摩，路況不佳時也較為躁動。可是，當你把跑旅開到跑旅該去的地方，上述一切反而變成優點。將透過 D-Mode 按鈕調整到 Sport 模式，更靈敏的油門和轉向、以及夠貼地的駕駛位置，加上清晰的路面回饋，讓 Juke 在山道上有小鋼砲的操駕感受。
成熟之餘，也有遺珠之憾。首批導入台灣的全新 Juke 因為原廠受到疫情影響，導致外銷車輛少了 ICC 智慧型主動巡航系統，若是喜歡此車但無法忍痛下單的買家，倒是可以觀望後續導入的車輛。除此之外，Nissan Intelligent Mobility 安全系統中的 IEB 防追撞緊急煞車、FCW 前方碰撞預警、LDP 車道偏離預防、LDW 車道偏離等 ADAS 系統都是全車系標配。對於較少跨縣市的跑旅買家，Juke 依然值得考慮。
跑旅這個名詞，是為了「想和多數休旅買家不一樣的人而存在」。而 Juke 在 100 萬的門檻內可以買到頂規車型，而且在設計、操控、空間、科技方面都有十足競爭力，雖然動力還有進步空間，但不錯的操控和小排量的稅金優勢或許足以彌補這個遺憾。所以我才說：Why not pick the Nissan Juke？