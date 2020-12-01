買休旅又想與眾不同？Why not Nissan Juke？

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買休旅又想與眾不同？Why not Nissan Juke？

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calendar_today2020-12-01 12:25:01

買休旅又想與眾不同？Why not Nissan Juke？
▲ 買休旅又想與眾不同？Why not Nissan Juke？
Why not？休旅車早已成為車壇主流，如果你勢必要加入這個陣營，又貪心想要與眾不同，何不考慮 Nissan Juke？
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Nissan Juke 分三車型販售：英倫版 869,000 萬元、駕趣版 949,000 萬元、駕趣享樂版 989,000 萬元。
Nissan Juke 分三車型販售：英倫版 869,000 萬元、駕趣版 949,000 萬元、駕趣享樂版 989,000 萬元。
與眾不同、特立獨行這類同義詞，和 Nissan Juke 可是脫不了關係。怎麼說？如今在車壇興風作浪的「跨界跑旅」，始祖正是第一代 Juke，其後才有 Mazda CX-3、Honda HR-V、Toyota C-HR 等競爭對手出現。如此開天闢地的精神，來到第二代 Juke 身上，背後更是有成熟許多的設計和科技撐腰。
Fastback 車身輪廓、分離式頭燈、隱藏式後車門把、高聳的輪拱，這些都是新 Juke 與前身密不可分的設計元素。
Fastback 車身輪廓、分離式頭燈、隱藏式後車門把、高聳的輪拱，這些都是新 Juke 與前身密不可分的設計元素。
重新設計的頭尾燈、線條、雙拱形車頂和放大的 V-Motion 水箱護罩，甚至高達 19 吋的輪圈，讓新 Juke 擺脫笨拙感。
重新設計的頭尾燈、線條、雙拱形車頂和放大的 V-Motion 水箱護罩，甚至高達 19 吋的輪圈，讓新 Juke 擺脫笨拙感。
不瞞你說，親眼看到全新 Juke 時，確實給我耳目一新的視覺衝擊。但這種耳目一新，並非像 Sentra 那樣完全跳脫舊思維，而是讓新舊世代看得出有關聯，但又跟得上時代潮流。Fastback 車身輪廓、分離式頭燈、隱藏式後車門把、高聳的輪拱，這些都是新 Juke 與前身密不可分的設計元素；但銳利的頭尾燈、更俐落的線條、雙拱形車頂和放大的 V-Motion 2.0 水箱護罩，甚至頂規 19 吋的輪圈，又讓新 Juke 擺脫前身為人詬病的笨拙感。

車內的許多「圓圈」設計，包含出風口、排檔桿座、儀表板、空調旋鈕等處，都有向前輩致敬的意味。
車內的許多「圓圈」設計，包含出風口、排檔桿座、儀表板、空調旋鈕等處，都有向前輩致敬的意味。
J-Luxury 套件，T 型區塊和椅面都改用 Alcantara 麂皮，外加黑色鋼琴烤漆點綴。
J-Luxury 套件，T 型區塊和椅面都改用 Alcantara 麂皮，外加黑色鋼琴烤漆點綴。
方向盤在中階和頂規車型都是真皮包覆的平把設計。
方向盤在中階和頂規車型都是真皮包覆的平把設計。
內裝也看得出前身的影子，舉例來說，車內的許多「圓圈」設計，包含出風口、排檔桿座、儀表板、空調旋鈕等處，都有向前輩致敬的意味；但新 Juke 也跟上新世代的用車需求，從用料開始講起，新世代摒除過去的塑膠味，T 型區塊用上大面積皮革，試駕車款（頂規智趣享樂版）還選購 J-Luxury 套件，T 型區塊和椅面都改用 Alcantara 麂皮，外加黑色鋼琴烤漆點綴。方向盤在中階和頂規車型都是真皮包覆的平把設計。

Juke 寬度和高度都略勝 C-HR 一籌。
Juke 寬度和高度都略勝 C-HR 一籌。
一體成型的跑車化座椅附駕駛座六向調整功能。
一體成型的跑車化座椅附駕駛座六向調整功能。
軸距增加 10 公分多，和對手 Toyota C-HR 已經不相上下，可惜後座沒有出風口。
軸距增加 10 公分多，和對手 Toyota C-HR 已經不相上下，可惜後座沒有出風口。
椅背可 4/6 分離傾倒，此時容量從 422 公升放大至 1,305 公升。
椅背可 4/6 分離傾倒，此時容量從 422 公升放大至 1,305 公升。
前面說新 Juke 成熟許多，一大原因是空間表現的改善。透過全新 CMF-B 底盤，新車有「轉大人」的感覺，尤其軸距增加 10 公分多，和對手 Toyota C-HR 已經不相上下，雖然車長短了 18 公分，但行李廂容積卻多出 45 公升，寬度和高度也略勝一籌。值得一提的是，過去方向盤位置只有上下調整，現在也增加前後調整功能；搭配上一體成型的跑車化座椅，更可看出這台跑旅對駕駛的重視。

駕駛眼前的 7 吋全彩儀表資訊幕，行車、導航、胎壓、智慧駕駛資訊都可快速瀏覽，兩側則保留類比指針錶。
駕駛眼前的 7 吋全彩儀表資訊幕，行車、導航、胎壓、智慧駕駛資訊都可快速瀏覽，兩側則保留類比指針錶。
Apple CarPlay、Android Auto 等手機整合系統盡是標配，8 吋中央觸控螢幕操作也算直覺；若是中階和頂規版本，也擁有畫質還可接受的環景影像監控系統。
Apple CarPlay、Android Auto 等手機整合系統盡是標配，8 吋中央觸控螢幕操作也算直覺；若是中階和頂規版本，也擁有畫質還可接受的環景影像監控系統。
中階和頂規版本也擁有畫質還可接受的環景影像監控系統。
中階和頂規版本也擁有畫質還可接受的環景影像監控系統。
另一成熟的點，在於各項科技的更新。Apple CarPlay、Android Auto 等手機整合系統盡是標配，8 吋中央觸控螢幕操作也算直覺；若是中階和頂規版本，也擁有畫質還可接受的環景影像監控系統。從駕駛眼前的 7 吋全彩儀表資訊幕看去，行車、導航、胎壓、智慧駕駛資訊都可快速瀏覽，兩側則保留類比指針錶。

Bose Personal Plus 環繞音響除了可以 180 度調整前座音場，前座頭枕兩側還有 Ultra Nearfield 超近音場揚聲器加分。
Bose Personal Plus 環繞音響除了可以 180 度調整前座音場，前座頭枕兩側還有 Ultra Nearfield 超近音場揚聲器加分。
這樣的科技組合，雖說與對手相比不是壓倒性勝利，但已經可滿足多數買家需求。如果你對音質敏感，是該看看標配 Bose Personal Plus 環繞音響的頂規版本，除了可以 180 度調整前座音場，前座頭枕兩側還有 Ultra Nearfield 超近音場揚聲器加分；這肯定是頂規多 4 萬元最有感的升級項目。

全新 Juke 改採 1.0 升三缸渦輪增壓引擎，馬力與過去 1.5 升自然進氣版本是幾乎一樣的 116.9 匹；扭力則是提升到 20.4 公斤米。
全新 Juke 改採 1.0 升三缸渦輪增壓引擎，馬力與過去 1.5 升自然進氣版本是幾乎一樣的 116.9 匹；扭力則是提升到 20.4 公斤米。
Juke 身為跑旅，性能應該是買家「除了外觀」最在意的點。從數據看，全新 Juke 改採 1.0 升三缸渦輪增壓引擎，雖然排氣量縮小，但馬力與過去 1.5 升自然進氣版本是幾乎一樣的 116.9 匹；扭力則是提升到 20.4 公斤米，但因為渦輪而更早在 1,750 轉時湧現。此外，Juke 因為用上了 7 速 DCT 濕式雙離合器，所以比起對手又更符合跑旅稱號；雖然使用撥片的反應沒有到福斯 DSG 的等級，但動力表現明顯比 CVT 變速箱飽滿。

7 速 DCT 濕式雙離合器反應沒有到福斯 DSG 的等級，但還是明顯比 CVT 變速箱靈敏。
7 速 DCT 濕式雙離合器反應沒有到福斯 DSG 的等級，但還是明顯比 CVT 變速箱靈敏。
D-Mode 整合駕駛模式提供 ECO節能/ Normal一般/ Sport運動模式。
D-Mode 整合駕駛模式提供 ECO節能/ Normal一般/ Sport運動模式。
實際駕馭表現如何？不可諱言，小排量和渦輪的組合，難免在低轉速帶頓挫較明顯，另外，駕駛導向的 Juke 也擁有比一般 Nissan 更直接的路面回饋；這在市區走走停停時，除了油門控制需要花點時間揣摩，路況不佳時也較為躁動。可是，當你把跑旅開到跑旅該去的地方，上述一切反而變成優點。將透過 D-Mode 按鈕調整到 Sport 模式，更靈敏的油門和轉向、以及夠貼地的駕駛位置，加上清晰的路面回饋，讓 Juke 在山道上有小鋼砲的操駕感受。

首批導入台灣的全新 Juke 因為英國受到疫情影響，導致外銷車輛少了 ICC 智慧型主動巡航系統，但 LDP 車道偏離預防、LDW 車道偏離等 ADAS 系統都是全車系標配。。
首批導入台灣的全新 Juke 因為英國受到疫情影響，導致外銷車輛少了 ICC 智慧型主動巡航系統，但 LDP 車道偏離預防、LDW 車道偏離等 ADAS 系統都是全車系標配。。
成熟之餘，也有遺珠之憾。首批導入台灣的全新 Juke 因為原廠受到疫情影響，導致外銷車輛少了 ICC 智慧型主動巡航系統，若是喜歡此車但無法忍痛下單的買家，倒是可以觀望後續導入的車輛。除此之外，Nissan Intelligent Mobility 安全系統中的 IEB 防追撞緊急煞車、FCW 前方碰撞預警、LDP 車道偏離預防、LDW 車道偏離等 ADAS 系統都是全車系標配。對於較少跨縣市的跑旅買家，Juke 依然值得考慮。

LED Y 字型頭燈、LED 鋒刃日行燈全車系標配。
LED Y 字型頭燈、LED 鋒刃日行燈全車系標配。
隱藏式後車門把與懸浮式車頂。
隱藏式後車門把與懸浮式車頂。
LED 分離式尾燈全車系標配。
LED 分離式尾燈全車系標配。
跑旅這個名詞，是為了「想和多數休旅買家不一樣的人而存在」。而 Juke 在 100 萬的門檻內可以買到頂規車型，而且在設計、操控、空間、科技方面都有十足競爭力，雖然動力還有進步空間，但不錯的操控和小排量的稅金優勢或許足以彌補這個遺憾。所以我才說：Why not pick the Nissan Juke？
駕趣享樂版輪圈為 19 吋，內部結構一覽無遺。
駕趣享樂版輪圈為 19 吋，內部結構一覽無遺。
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