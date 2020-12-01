一張圖看懂 Noodoe 環島充電網，Jaguar I-PACE 一年免費充電

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一張圖看懂 Noodoe 環島充電網，Jaguar I-PACE 一年免費充電

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calendar_today2020-12-01 13:55:01

一張圖看懂 Noodoe 環島充電網，Jaguar I-PACE 一年免費充電
▲ 一張圖看懂 Noodoe 環島充電網，Jaguar I-PACE 一年免費充電
為實踐「Destination Zero零排放、零事故、零壅塞」的品牌願景，Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎繼 2019 年發表次世代 Jaguar I-PACE 純電跑旅，成功以「英倫電豹靜襲台灣」創造話題後，如今更宣佈與台灣充電設備領導品牌 Noodoe（拓連科技）合作，即日起提供既有與未來 Jaguar I-PACE 車主免費享有一年 Noodoe 全台環島充電網之會員資格，讓車主除了家用、經銷據點與公共充電外，只需一張會員充電卡即可擁有一年免費使用 Noodoe 全台超過一百座的充電設施新選項，藉由 Noodoe 成熟的軟硬體設備挹注，為台灣捷豹路虎多元的充電網絡佈局開創全新里程碑。
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圖為 Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎總經理 Garth Turnbull (右一)、Noodoe 董事長王景弘(左一)。
圖為 Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎總經理 Garth Turnbull (右一)、Noodoe 董事長王景弘(左一)。
為實踐「Destination Zero零排放、零事故、零壅塞」的品牌願景，Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎繼 2019 年發表次世代 Jaguar I-PACE 純電跑旅，成功以「英倫電豹靜襲台灣」創造話題後，如今更宣佈與台灣充電設備領導品牌 Noodoe（拓連科技）合作，即日起提供既有與未來 Jaguar I-PACE 車主免費享有一年 Noodoe 全台環島充電網之會員資格，讓車主除了家用、經銷據點與公共充電外，只需一張會員充電卡即可擁有一年免費使用 Noodoe 全台超過一百座的充電設施新選項，藉由 Noodoe 成熟的軟硬體設備挹注，為台灣捷豹路虎多元的充電網絡佈局開創全新里程碑。
此次台灣捷豹路虎與 Noodoe 合作，汲取 Noodoe 在美國市場運營的成功經驗和其在台與日俱增的充電據點，加上旗下 Noodoe  EV OS 系統，整合負載平衡技術與雲端控管技術，讓車主從打開手機 APP 找尋充電據點至抵達充電樁完成充電設定，皆可愜意規劃行程輕鬆完成操作，不僅大幅消弭既有車主對於長途旅行的里程焦慮，對於 Jaguar I-PACE 的潛在買家，勢將提升他們對於電動車的信心。而 Noodoe 充電設施涵蓋全台，針對飯店、知名景點縝密的充電樁佈局，將帶給車主更豐富的愉悅旅程和便利性。

此次台灣捷豹路虎與Noodoe合作，讓車主從打開手機APP找尋充電據點至抵達充電樁完成充電設定，皆可愜意規劃行程輕鬆完成操作。
此次台灣捷豹路虎與Noodoe合作，讓車主從打開手機APP找尋充電據點至抵達充電樁完成充電設定，皆可愜意規劃行程輕鬆完成操作。
在未來電動車世界，車廠與充電設施有著密不可分的相互依存關係。台灣捷豹路虎除了提供 Jaguar I-PACE 車主享有 Noodoe 全台充電設施一年免費充電外，亦提供行前預約即可免費使用全台經銷據點的 DC 直流 / AC 交流充電設備，與購車即贈送家用壁掛式充電器。未來也將積極與第三方合作，提供車主更多便利的充電設施解決方案，讓更多車迷自信購入承襲 Formula E 賽車的 Jaguar I-PACE。
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