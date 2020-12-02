文物捐獻交流　大巴馬投資與中華共濟會簽備忘錄

高雄市大巴馬投資公司11/23在高雄港香蕉碼頭，與中華共濟基金會共同簽署文物捐獻世界遺產合作備忘錄，將規劃推出全球通用的1億張社團鏈(G-Token)門票和區塊鏈技術，將該公司多達3萬件的中華文物收藏品，以多重慈善展示方式，舉辦全球巡迴展活動，藉此引領國際各界關注，達成促進東西文化交流和活絡世界經濟之目標。

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大巴馬投資公司與中華共濟基金會簽署文物捐獻世界遺產合作備忘錄，是由大巴馬投資公司總裁林茂唐與中華共濟基金會執行長熊育烽共同簽署，將展開中華古文物世界巡迴展活動。

▲共同推出「國際行動博物館」機制，即以文物的跨國流動、展示為策略，造福各國文藝觀展者，推動文化交流與經濟活絡之義舉。（圖／品牌提供）

雙方將共同推出「國際行動博物館」機制，即以文物的跨國流動、展示為策略，造福各國文藝觀展者，推動文化交流與經濟活絡之義舉，而此一文化推動機制，將由大巴馬投資公司擔任文物提供與展示規劃主體，以展現中華古文明結合區塊鏈技術的新式文化體驗。





大巴馬投資公司總裁林茂唐表示，此次由雙方合作推出的文化巡展機制，是以全球通用的社團鏈(G-Token)和區塊鏈技術，透過合法合規的商業模式進行宣傳、票務和累進機制，達到古文物與新技術交替運用的典範效益。



▲多達3萬件的中華文物收藏品，以多重慈善展示方式，舉辦全球巡迴展活動。（圖／品牌提供）

中華共濟基金會執行長熊育烽指出，透過區塊鍊技術推動文物宣傳，不但是亙古創新，更可擴充輻射化的大範圍口碑互聯效益，創造數字貨幣與真實文物的文化體驗新模式，勢必吸引廣大的跨領域和年輕族群參與。









