▲ Ford 產能提升奏效 11 月繳出 3,455 輛創年度新高

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全新世代純正運動跑旅 Ford Kuga 創 1,949 輛新車掛牌之歷史新高，較去年同期市占率成長超過 4.5 倍，達到 24.8%，在台灣國產中型休旅市場級距中居銷售之冠，更於全市場中拿下銷售第三名。而中型房車 Ford Focus 持續熱銷，於 11 月新車銷售來到 1,217 輛，也達到同級車市占率近兩成之佳績，相較去年同期成長近兩成。
為回應消費者肯定，Ford 以「Ford好車二部取」活動來回饋市場的支持， 自即日起至 2021 年 1 月 31 日止，消費者於活動期間於 Ford 經銷據點完成任一車款領牌之車主，就有機會抽中任一部百萬級距 Ford 指定車款，包含 Ford Mondeo 珍藏型、Ford Kuga EcoBoost®250 AWD ST-Line、Ford Ranger 全能型，以及 Ford 全新神秘車款。同時，入主全車系另再享最高 100 萬高額 0 利率，搭配限時倒數的舊換新補助，可享多重優惠。
更多Ford十二月優惠包含：
- 2021 年式 Ford Ranger 職人型十二月推出限時優惠，舊換新現金價 94.9 萬。
- Ford Mondeo 全車系享年終優惠，舊換新現金價 109.9 萬起。
- Ford EcoSport EcoBoost®125旗艦型 12 月 1 日起至 12 月 31 日止，入主享首年超低月付 4,999 元，再搭配限時倒數舊換新優惠。