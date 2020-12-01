房間整潔間接影響健康　毒物專家：發霉有致癌風險，塵螨影響呼吸道

我是廣告 請繼續往下閱讀
物品堆放清潔不易，易生有害物質影響健康
毒物專家招名威教授表示，家中、房間物品堆放不僅雜亂影響情緒及生活品質，也會影響健康。像是不良的收納或囤物習慣，都很有可能讓家中、房間的環境容易累積灰塵，也伴隨著細菌、黴菌、塵螨等，物品堆放空間整理不易，也就更容易滋長。
以民眾常常堆放的衣物來說，家中各種家具都常見被用來當衣架，包括椅子、沙發、椅背、飛輪等等，這些隨意堆放的衣物在悶熱的環境當中就很容易培養出大量的塵螨，通常不用一週的時間，整個空間恐怕就已成為塵螨的「活動中心」。塵螨極為細小，容易對人體造成過敏，包括了眼過敏、鼻過敏、皮膚過敏等，且不僅是本體，塵螨的排泄物也會對人體造成影響，也可能無意中吃下空氣中漂浮的塵螨，對健康造成影響。且長期呼吸道過敏，容易引起慢性發炎，長時間處於慢性發炎的狀態下，罹患癌症也不無可能。
氣候潮溼又不打掃，長期居住恐有致癌疑慮
另一方面，台灣的氣候也相當容易讓各種物品發霉，不論是衣物、枕頭、床單、衣櫃等都有發霉的可能，其中又以動物製成的物品更為容易，如皮製品、羽絨製品等。且在空間未妥善整理的情況下發霉的情況也不容易被發現，更有助於滋長。雖這些物品不會被吃下肚，不會有吃下致癌物黃麴毒素的問題，但發霉的空間可不只侷限於物品上，當物品發霉，恐怕也代表著空氣中散布著黴菌孢子，長時間待在這樣的環境當中，也容易引起呼吸系統的慢性疾病，長期也可能會有致癌的風險。而這樣的空間若也有放置食物的話，食物也會發霉，就會有吃下前述提到的黃麴毒素的風險，黃麴毒素在各種研究當中都明確被列為致癌物質，最常被提到的就是肝癌，民眾不容忽視。
６招改善生活空間，身體健康更有保障
為了不讓生活空間影響身體健康，招名威教授建議民眾，平常就應整理好空間，除了定期打掃以外，物品、衣物也應妥善收納，並且應定期清洗，特別是有流汗的衣物就別再繼續穿。而平時也應注意房間的溼度，做好除溼工作，打開一般冷氣機的除溼系統即可。而若情況允許，也建議應定期開啟空氣清淨機，清除空氣中可能存在的黴菌孢子及塵螨。
招名威教授也提醒，許多人囤放物品也可能是有囤物症的情況，此為一種強迫症，最大的特徵就是會不斷囤放物品，並且影響到生活空間。如有這樣情況的民眾，可檢視自己囤放的原因為何，並且調適心情，必要的話可向精神科醫師尋求幫助。從調整心理狀態及環境空間開始著手進行，便有利改善生活空間及居住品質，有助健康生活。
《延伸閱讀》
．平時打掃如何避免揚起灰塵？毒物專家譚敦慈：牢記「乾濕乾」原則。
．是收藏、節儉還是囤物症？醫指３大指標。改善從設定時間做起！
以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。