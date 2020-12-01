粉絲狂敲碗！日本2部職業劇爆笑登台　喜迎最後的2020

日本職業劇當道，不管是律師、刑警、教師甚至是法醫，總能吸引許多觀眾捧場，今（1）日迎來2020年最後1個月份，日本台WAKUWAKU JAPAN推出《派遣女醫-X》外傳《拜金外科醫-Y 》的2020年最新特別篇，不只如此，被粉絲念念不忘、不斷敲碗希望有續篇的《王牌大律師》，也將加碼播出前2季以及特別篇，讓劇迷們又驚又喜。

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《拜金外科醫-Y 》已經拍到第5部，勝村政信飾演、被譽為「腹腔鏡的魔術師」的「加地」醫師，這次被東帝大醫院踢出門，到成鏡大學醫院邀請成為客座副教授，將佐藤隆太飾演、與對權威毫無興趣的外科醫師那須較勁，除了內田有紀飾演的麻醉師博美之外，《派遣女醫-X》主角米倉涼子飾演的大門未知子，更是友情客串到最高點，在日本播出收視率高達12.9％，保持派遣女醫系列一貫的高吸睛力。

而同樣是系列作要角遠藤憲一雖然沒有演出外傳，但他在宣傳節目時突然現身，單刀直入問米倉涼子：「妳還是想再演『派遣女醫-X』吧？」她當下秒回：「當然想啊！」遠藤此時鬆了一口氣笑說：「如果是X的話我就能演出了，太好了！」





至於堺雅人、新垣結衣合作的經典名作《王牌大律師》，是許多粉絲最想敲碗有續篇的連續劇之一，尤其看到堺雅人睽違7年的「半澤直樹」第2季，他在第7集對香川照之飾演的大和田喊出「真的拜託你了」的口氣，網友們瞬間聯想到《王牌大律師》，不禁直喊：「這根本就是古美門律師」、「古美門怎麼出現在半澤直樹」、「怎麼看都是古美門律師吧」！（編輯：侯家瑜）

▲《王牌大律師》是許多粉絲最想敲碗有續篇的連續劇之一。（圖／ WAKUWAKU JAPAN 提供）