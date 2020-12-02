【盟主挑戰賽】國產 CUV 大戰！Nissan Kicks vs Toyota Corolla Cross
【盟主挑戰賽】國產 CUV 大戰！Nissan Kicks vs Toyota Corolla Cross
2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-12-02 12:55:01
Toyota Corolla Cross 賣得火熱！一個月賣破了五千輛大關，原先盟主 Nissan Kicks 也不是省油的燈，仍維持住了每月一千輛的基本盤，到底兩強相爭之下，誰有著對手所沒有的優點，誰又各自適合哪些購車者？這一次【盟主挑戰賽】就以現在最火熱的國產 CUV 為對決主角，找來兩台車中最熱賣的車型：Nissan Kicks 智行旗艦版對上 Toyota Corolla Cross 汽油 1.8 豪華版，兩者剛剛好的 79.9 萬售價，旗鼓相當、拳拳到肉的比較絕對過癮！這一次延續【盟主挑戰賽】全方位比拼，就以【安全規格】、【尺碼空間】、【外內配備】、【動力性能】、【操控表現】、【養車成本】等六大面向來比較，想要買國產 CUV 或是小型 SUV 的網友們，當然不可錯過！