遭蜂咬傷可塗尿救急？毒物專家：可以，後續注意傷口盡早就醫

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蚊蟲叮咬不要緊？紅腫熱痛等應提高警覺
毒物專家招名威教授表示，民眾不論是登山、露營或是踏青，難免會被受到蚊蟲等生物咬傷，一般而言通常不會有大礙，但也難免會有特殊情況出現，應多加觀察不可過度鬆懈。以常見叮咬的蚊子來說，叮到後常見出現皮膚紅、腫、癢，沒什麼殺傷力，但若過一陣子出現紅、腫、熱、痛等情況，就要特別注意，必要時盡快就醫，因為這很有可能是蜂窩性組織炎。
蜂窩性組織炎因細菌而起，再小的傷口都有可能感染，嚴重則可能造成截肢甚至是致命。蚊蟲雖通常沒有致命的危險，但也自帶著細菌，更不用說小朋友在被蚊蟲叮咬後，往往不知如何自行止癢，反覆的抓癢容易使傷口惡化，外出時手部的細菌也會較多，也更容易感染傷口。教授表示，這樣的案例雖不常見，但也並非不會發生，重要的是觀察傷口，發現症狀時應盡快就醫，不論是否為蜂窩性組織炎，當身體出現紅、腫、熱、痛的情況絕對是一種警訊，不可大意。
除了蜂窩性組織炎以外，另外較常見出現的問題也包括了過敏性休克。就如同受到蚊蟲叮咬後，皮膚容易開始腫脹一樣，支氣管也會有這樣的過敏反應的可能，倘若體質較敏感的人發生過敏反應的位置在這附近，就有可能引起過敏性休克，出現喘、呼吸急促、呼吸困難等情況，危及生命危險。另外，在被咬傷之後許多症狀較容易被忽略，但也應多加留意身體的異常狀況，例如噁心、想吐、意識模糊等。教授提醒，出外旅遊不論是遇上什麼樣的狀況，都應適度提高警覺，必要時盡早就醫。
遭蜂咬傷可塗尿自救？專家：可以，但應盡早就醫
踏青、登山、露營，最怕遇到的就是遭受虎頭蜂或碰到蜈蚣、蜘蛛等毒性較強的生物咬傷。而遇到這樣的情況相信不少人都聽過可以塗尿自救，這聽起來荒謬又像民俗療法的方式，招名威教授表示是可行的。
招名威教授表示，昆蟲的毒液大多呈弱鹼性，人體的尿液則是呈弱酸性，因此塗抹自己的尿液初步可達酸鹼中和的效果，可做為應急用。不過教授也強調，這樣的做法僅為救急用，並非解藥，民眾在使用此方法後還是應注意傷口後續進展，並盡早就醫。
旅遊避免遭受咬傷 預防勝於治療
想要有個愉快又安全的旅遊，避免遭受蚊蟲咬傷，招名威教授表示，外出不可能帶著各種生物的解毒劑，那麼最好的做法就是「預防」。民眾應盡量穿著長袖透氣的衣物，並且顏色也應以棕、綠等大地色為主，避免較亮的色彩，並且塗上防蚊液體，如此便可做到基本的防護效果，降低受到攻擊的機會。
身上若停靠著蚊蟲時，應以驅趕取代拍打，以避免攻擊到非一般的蚊蟲，如隱翅蟲。隱翅蟲遭受拍打後，體內的毒液沾染上皮膚，會使得皮膚出現紅腫、刺痛、搔癢、水泡等不良反應，因此建議民眾應盡量避免拍打蚊蟲。
招名威教授提醒，外出旅遊應時時留意，若是僅為皮膚癢的情況可以用冰塊冰敷或塗抹小護士等藥物鎮癢，以此取代抓癢避免惡化。而如遇較嚴重的情況時，除了前述以尿液應急，後續也應注意傷口及身體狀況並盡早就醫，以策安全。
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