金大辦象棋交流 外籍生體驗「棋奕文化」
記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-12-02 21:08:50
國立金門大學為增進外國籍學生對中華文化的認識，該校華語文學系與華語文中心日昨共同舉辦「2020年國際生象棋文化交流活動」，邀請外國籍學生和新住民一起參加活動，課程由陳堉杰老師擔任講授，為近40名學員講解象棋的規則和玩法，學員們對弈氣氛熱鬧、有趣。
華語文中心主任許玉敏指出，這項活動的目的，是讓學員在自然情境、遊戲情境中領悟並體會華語的奧妙，以及背後的歷史文化傳承，藉由教學與遊戲兩者的巧妙平衡，避免學習過度嚴肅、輕鬆，才能讓華語學習者真正感受到寓教於樂帶來的全新體驗，希望透過這一次活動，不僅能提升學員學習華語的興趣，並讓傳統的象棋文化可以在不同的地區、社群團體中長久傳承下去。金大校長陳建民表示，該校為幫助外籍生課業學習和認識中華文化，經常舉辦各式語言、文化活動，近期已舉辦裁縫文化（薛素惠老師指導）、面具文化（楊雅雁老師指導）兩次活動，成效良好，本次的象棋交流活動，象棋作為中華國粹之一，具有悠久的歷史。象棋家喻戶曉的玩法，且用具簡單、趣味性強，因此十分適合作為這次文化課程的主角。盼透過本次象棋課程講授，能讓外籍生能在學習華語的同時，增強對中華傳統文化認識。
金大表示，本次講授內容，除讓學員認識象棋相關規則，在彼此對弈時，緊張和笑聲、嘆息聲充滿教室，不僅讓原本彼此陌生的國際生、新住民互相認識和培養情誼，同時融入校園和社區的社交圈，並增進對中華文化的認同感。許多外國學生在聽完講解後，對中國象棋產生很大的學習興致，找人互相捉對廝殺，玩得不亦樂乎，直呼很過癮。