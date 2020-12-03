中天電視自焚翁「遺書」曝！沉痛交代女兒：千萬別吃萊牛

台北市內湖區的時報廣場大樓昨（2）晚驚傳自焚事件，一位年約70歲的孫姓老翁疑似持汽油潑灑自己後點火，案發後，消防隊立刻到場並將男子送往三總，至於自焚動機仍待釐清。警方昨晚也已聯絡上孫翁女兒，同時找到了孫翁的遺書，內容沉痛交代女兒「千萬不要吃萊牛」。

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據了解，自焚的孫姓老翁臉部及上半身燒傷，送醫時意識清醒，頭部與上半身36％三度灼傷，經插管後住往加護病房治療中。

根據《ETtoday》報導，昨晚警方已聯絡上孫翁女兒，當時女兒還在上班，下班後便迅速趕往內湖三總探視父親並接受詢問。另外，孫翁在離開中天前，有把遺書交給保全，內容除了交待女兒「千萬不要吃萊牛」外，更透露對執政黨的不滿，因此想用自焚表達抗議，而詳細情形仍待進一步調查、釐清。（編輯：許苡晴）