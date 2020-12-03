乾癬治不好只能吃類固醇？醫破解五大迷思：及早就醫增加治癒機會

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今健康／郭家和
乾癬因經常復發，名列網路上「最想讓人求神問卜」的怪病排行榜。醫師表示，乾癬病友常因「無法根治」、「早治晚治都一樣」、「只有類固醇可用」等錯誤迷思，到處嘗試偏方，結果造成越至越糟的治療迷路現象，其實，患者若能在皮膚出現病灶時及早就醫，有機會達到長期穩定有效的治療效果。
乾癬不只是皮膚病變 更要當心全身性共病
台灣一年有超過5萬人因乾癬或乾癬性關節炎就醫，基隆長庚紀念醫院暨情人湖院區皮膚科許仲瑤主任指出，乾癬屬於全身性免疫發炎疾病，患者不僅會出現皮膚病灶，如脫皮、紅斑、掉屑，更有一半以上病人出現指甲問題。統計顯示，輕微乾癬出現關節炎的比例在6%至10%間，而重度乾癬族群發生乾癬性關節炎高達近30%左右。
乾癬患者不但可能面臨指甲、關節、眼睛病變，全身共病風險也較常人為高。許仲瑤說明，很多乾癬患者有心血管疾病問題，也易罹患糖尿病、高血壓。隨病情進展，乾癬病人出現三高、中風、心臟病機率都會上升，一旦高血壓控制不良，也容易出現腎臟疾病，甚至增加罹癌風險與腸道問題等。同時，過去乾癬患者因治療成效不佳，憂鬱症的比例也比一般人更多。
治不好只能吃類固醇？醫師破解乾癬五大迷思
許仲瑤指出，國人常見的乾癬五大迷思為：一、無法根治；二、早治晚治無不同；三、乾癬等於類固醇治療；四、西醫只會開藥膏治療無效；五、生物製劑傷肝腎。其實，乾癬無法根治但仍可穩定控制，且愈早治療，達標的機會越高。若等到共病加重，反而要使用更多藥物，治療也相對棘手。
至於乾癬治療選擇，許仲瑤指出，大多數人將乾癬與類固醇畫上等號，其實類固醇只是其中一種武器，醫師會根據病友的情況做調整，如適時減量或搭配乳液、其他口服藥物，或換成維他命A或D藥膏。至於生物製劑，作用不經肝腎，代謝性副作用較小，臨床在病人治療後追蹤肝腎功能，主要是為預防出現其他感染。
乾癬需要持續性治療 愈早治療增加治癒機會
乾癬治療會以病情嚴重程度有所差異。許仲瑤說明，輕微乾癬多先處方外用藥膏，若病人同時發生關節痛、虹彩炎，就可能搭配口服藥物，如A酸或免疫抑制劑類藥物。另一個治療方式則是照光治療。目前乾癬的較新治療武器是生物製劑，今年12月1日起，健保已給付8種生物製劑。以現階段統計來看，正確選用生物製劑可幫助約6成乾癬患者達到100%改善。
乾癬治療並非立竿見影，許仲瑤提醒，無論選擇吃藥、照光、生物製劑，都希望病人觀察3個月至6個月，並且持續回診、接受治療。也建議乾癬患者及早與醫師討論，選擇個人最佳治療方式，及早且耐心地治療，有助長期穩定地控制病症，減少復發。
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