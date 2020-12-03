Gogoro 奪下台灣連鎖暨加盟協會「優良店長殊榮與店務心得優異獎」
Gogoro 奪下台灣連鎖暨加盟協會「優良店長殊榮與店務心得優異獎」
2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-12-03 23:25:01
由台灣連鎖暨加盟協會舉辦的「2020 全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」活動，於日前公布得獎名單，Gogoro 第一次參加評選即有五間門市店長奪得優良店長的獎項。其中，台中三民門市店長蔡彥樺更一舉奪得『店務心得優異獎』殊榮。
Gogoro 銷售團隊強調「以人為本」的信念，其中包含對內部夥伴關係的管理。榮獲優良店長殊榮的三重正義服務中心廠長張晟澤就表示，能夠獲獎不是一個人的榮耀，更要和所有工作夥伴一起分享榮耀。Gogoro 重視所有車主傳遞出來的心聲，目前在全台已有 125 間服務中心提供銷售與維修保養服務，讓車主感受回家一般的溫暖。並且在今年 5 月推出「Gogoro 360」計劃，重新檢視服務流程，提供「始終如一的全方位車主服務」，更增加無週休的服務中心數量，讓車主可透過 Gogoro App 預約專屬的維修服務時段，感受服務流程的升級帶來的改變。未來也會持續傾聽車主們的感受，繼續提供『以用戶為核心』 的產品與服務體驗。