無端捲入萊豬風波　揭秘信功公司的「豬肉不敗」傳奇

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無端捲入萊豬風波　揭秘信功公司的「豬肉不敗」傳奇

文/財訊雙週刊

calendar_today2020-12-04 10:40:56｜update2020-12-04 10:42:35

信功第三代楊旻叡
▲信功第三代楊旻叡，針對捲入萊豬風波表示一定要「嚴正澄清」。（圖／財訊雙週刊）
萊豬議題延燒，屏東信功肉品因否認行政院長蘇貞昌「支持美豬進口」說，於12月2日進行原定的消防安檢，卻傳出遭政府「查水表」，無端捲入政治風波。
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信功向來作風低調，鮮少受媒體專訪，消防安檢當日，信功第三代楊旻叡接受專訪，娓娓道來這家成立35年「惦惦做、惦惦賺」的神秘公司。
▲信功無端捲入萊豬風波，消防安檢日現場直擊。（圖／財訊雙週刊）
▲信功無端捲入萊豬風波，消防安檢日現場直擊。（圖／財訊雙週刊）
信功廠區位於屏東縣長治鄉，距離屏東車站約20分鐘車程，廠區占地13500坪，是台灣唯一集豬肉屠宰、分切、加工、烘焙的一貫化公司，供應國內生鮮肉品，及外銷加工熟肉品；日本連鎖拉麵店上的豬肉片，以及日本前五大超商，甚至迪士尼樂園都吃得到信功加工的熱狗等產品，年營業額約8～9億元新台幣。

目前擔任信功業務部經理的楊旻叡表示，1997年台灣爆發口蹄疫前，信功主要業務為生鮮豬肉出口日本，早年相較於其他業者多以「冷凍」肉出口，信功獨家研發「冷藏」肉技術，口感風味較佳，深受日本人喜愛；而一般分切豬肉的保存期限僅20～25天，信功能長達75天。當年，僅信功一家，即占台灣出口日本冷藏豬肉總量的5成5，賺到大量外匯，年營收高峰達40多億元。

早期屏東因為距離高雄港近，出口便利，是養豬第一大縣，相關供應鏈完整。1997年3月台灣爆發口蹄疫，豬肉全面禁止外銷，楊旻叡說，當時生鮮肉出口業者損失慘重，造成許多家肉品公司一夕間倒閉，「信功是少數撐下來肉品商」。

▲信功獨家研發加工肉品的風味，深受日本人喜愛。（圖／財訊雙週刊）
▲信功獨家研發加工肉品的風味，深受日本人喜愛。（圖／財訊雙週刊）
為求生存，信功立刻轉型，由生鮮肉轉向加工熟肉外銷，經過繁複的日本查廠、驗場，在口蹄疫爆發隔年即獲得日本農林水產省肉品加熱指定工廠認證，成為第一家豬肉熟製品重返日本市場的廠商，一路至今都未中斷。之後，信功又取得新加坡農糧獸醫局加熱肉品指定工廠認證，目前內銷和外銷占比約1：1。

現年31歲的楊旻叡，5年前念完日本語言學校進入信功，看好國內高端肉品消費市場崛起，慢慢說服保守、低調的父親逐步行銷信功。這一年來，信功積極成立行銷團隊，也增加網路銷售品項，讓國人可以吃得到外銷日本的熱狗，「不然大家都說要去日本才吃得到信功！」
楊旻叡直言，目前國內業務有B2B的各大餐廳；B2C的通路是主婦聯盟以及網路銷售，「支持萊豬進口」的傳言一出，許多客戶來電質疑信功是否會用萊豬，「這跟我們多年堅持的零藥殘經營理念不合，所以一定要嚴正澄清！」
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