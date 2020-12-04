DS Automobiles預計2021年帶來全新DS 4 PHEV

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久為有動作的DS Automobiles，於今年日內瓦車展時帶來品牌旗艦房車DS 9，而事隔近一年後日前則公布即將推出全新DS 4。關於全新DS 4目前DS Automobiles並為釋出太多訊息，目前僅知道新DS 4會基於EMP2平台建構，並且搭載E-TENSE插電式油電系統，動力規格則是和DS 9相同，搭載1.6升PureTech渦輪增壓汽油引擎〈180hp〉，與可輸出110hp電動馬達所組成，帶來225hp綜效馬力並且提供超過50公里純電續航力。
由於DS 4會是開啟DS Automobiles新世代篇章車款，因此在配備方面DS 4也會導入諸多先進科技，其中座艙部分會配備投影面積更大更先進的投影技術，讓駕駛能立即掌握當前資訊，另外半自動駕駛也會配置更成熟聰明的智慧駕駛輔助系統。至於操控於乘坐方面，DS 4會搭載能偵側前方路況進行調整的電子懸吊。另一科技則是更先進的DS Matrix LED Vision，透過多達98顆LED組成的頭燈總成，能依道路環境主動調節照明距離，並且還能辨識周圍車輛進行遮蔽，在不影響其它車輛情況提供最佳照明效果。至於何時能看見全新DS 4，據了解時間點會落在2021年初。