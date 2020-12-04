DS Automobiles預計2021年帶來全新DS 4 PHEV

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

DS Automobiles預計2021年帶來全新DS 4 PHEV

Carture 車勢文化

calendar_today2020-12-04 12:55:31

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
DS Automobiles繼今年日內瓦車展帶來旗艦房車DS 9後，近日則宣布將會發表全新DS 4，除了會搭載EMP2平台與PHEV插電式油電系統外，其內裝科技配備與智慧駕駛輔助系統都會有更精進的表現。
我是廣告 請繼續往下閱讀
久為有動作的DS Automobiles，於今年日內瓦車展時帶來品牌旗艦房車DS 9，而事隔近一年後日前則公布即將推出全新DS 4。關於全新DS 4目前DS Automobiles並為釋出太多訊息，目前僅知道新DS 4會基於EMP2平台建構，並且搭載E-TENSE插電式油電系統，動力規格則是和DS 9相同，搭載1.6升PureTech渦輪增壓汽油引擎〈180hp〉，與可輸出110hp電動馬達所組成，帶來225hp綜效馬力並且提供超過50公里純電續航力。
由於DS 4會是開啟DS Automobiles新世代篇章車款，因此在配備方面DS 4也會導入諸多先進科技，其中座艙部分會配備投影面積更大更先進的投影技術，讓駕駛能立即掌握當前資訊，另外半自動駕駛也會配置更成熟聰明的智慧駕駛輔助系統。至於操控於乘坐方面，DS 4會搭載能偵側前方路況進行調整的電子懸吊。另一科技則是更先進的DS Matrix LED Vision，透過多達98顆LED組成的頭燈總成，能依道路環境主動調節照明距離，並且還能辨識周圍車輛進行遮蔽，在不影響其它車輛情況提供最佳照明效果。至於何時能看見全新DS 4，據了解時間點會落在2021年初。
DS Automobiles預計於2021年會帶來全新DS 4。
DS Automobiles預計於2021年會帶來全新DS 4。
新DS 4除具有諸多先進科技配備，動力系統則是配置225hp輸出的插電式油電。
新DS 4除具有諸多先進科技配備，動力系統則是配置225hp輸出的插電式油電。
關鍵字
    我是廣告 請繼續往下閱讀

    NOW民調中心

    追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

    追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

    繼續作答
    您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

    您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

    繼續作答
    千萬票房國片，您最愛哪一部？

    千萬票房國片，您最愛哪一部？

    繼續作答
    我是廣告 請繼續往下閱讀
    campaign即時
    推薦閱讀