23歲富家女PO照徵婚！爽送「信義百坪豪宅」　超扯結局曝

近日網路上一句「阿姨，我不想努力了」的梗遭瘋傳，意思是指遇上比自己年長、財力雄厚的對象，想靠對方過上富裕生活。對此，最近也有一名女網友在網路上徵婚，更表示父母已經準備好「台北中正或信義區的百坪房屋」要送未來女婿，並附上自己照片，貼文一出，網友們暴動直呼「我不想努力了」，但也有眼尖網友揪出「關鍵」，結局讓人傻眼。

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該名女網友在PTT以「如果你不想那麼努力了」為題發文，表示自己今年23歲，身高158公分、體重5X公斤，有養貓、喜歡打電動所以有點宅、有美國國籍，若和她結婚，婚後便能取得綠卡。她目前是名台北某私立大學的準畢業生，若疫情趨緩未來將可能出國唸書，並希望未來2-3年能結婚。

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

而她也曝光男方的條件，需要身高175公分以上，身材正常、小眼睛，年齡最好在30歲以下、有穩定正當的工作，月薪要有10萬以上，且指定鑽戒要是一克拉以上的高級鑽戒品牌、歐洲婚紗與希臘婚禮，並表示「你花多少錢買鑽戒送我，我家至少會回你等值的錶＋車」，也強調自己不是死台女，不會佔他人便宜，在文末甚至附上自己的照片。





貼文一出，吸引許多網友留言，「我不想努力啦」、「不想努力了」、「簡單說就是要門當戶對的，去找富二代比較實際」、「這種條件還是叫爸媽介紹相親比較快吧」、「現在投胎還來得及嗎」、「看來只能八卦版金庸大了」、「看來我得更努力了」、「妹妹我不想努力呀」。

不過，也有眼尖網友發現，該發文帳號在幾個月前才自稱是「男性」，並且在五股買房，懷疑此貼文是男網友PO釣魚或詐騙文，但原PO則反駁，自己「句句屬實」，只是與其他男性友人共用帳號，不過此說法，也不被網友接受，「共用帳號就是先砍帳再說，掰掰」、「反串文，不知道哪個女生被你盜圖」、「奇文共賞」。（編輯：郭佩蓉）