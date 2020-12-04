【名家專欄】招名威教授／鋁鍋容易引起失智症？專家：很難。把握3不原則使用更放心

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【名家專欄】招名威教授／鋁鍋容易引起失智症？專家：很難。把握3不原則使用更放心

今健康

calendar_today2020-12-04 18:00:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
文 / 毒物專家 招名威教授
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關於使用鋁鍋會導致老年癡呆症這件事，其實威廉必須澄清一下，國人之所以會相信使用鋁鍋會導致老年癡呆症，原因是幾年前加拿大醫生檢測了幾份阿茲海默症患者屍體的大腦，發現鋁的含量高於正常人，於是就發表了鋁為有害元素，與老年癡呆症有關的報告，而這個鋁離子是以三氧化二鋁的形式存在。

但後來卻發現，對那些加拿大醫生所接觸的阿茲海默症患者大腦中鋁含量的測定，沒有重複出此前報告的實驗結果。也就是說，他們沒有發現死者腦組織中的鋁含量有明顯的升高。結果真相大白，加拿大醫學組化驗的阿茲海默症患者的樣本，曾受到過鋁盒的污染，很明確沒有證據表明鋁元素與阿茲海默症患者之間有直接關聯。


不過，我們實驗室曾經就以動物模式模擬人類誤食鋁對於腦部的影響，當時我們是直接餵食「高劑量」的三氧化二鋁化合物，為期一個月，在顯微鏡下觀察老鼠大腦的切片，發現有大腦皮質細胞死亡，神經細胞的纖維萎縮並糾纏在一起，並有「澱粉蛋白（amyloid protein）」的沉澱，而且從老鼠的行為上也可以看得出來，會有很明顯的失憶症狀，初步評斷應該是阿茲海默症被誘發出來了。


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但大家真的不用太擔心，要把三氧化二鋁吃到阿茲海默症，劑量換算至少要吃十分之一個鋁鍋才行！


而根據衛福部食藥署網站公告，「食品器具容器包裝衛生標準」對金屬材質的食品容器具有規範其材質試驗標準，市面上有認證的鋁鍋皆在正常範圍內，溶出鋁離子的機率及數量也都相當低。再者，國外的研究指出，用鋁鍋烹煮酸性食材，鋁鍋本身會溶出3至5毫克的鋁，以美國環保署規定每公斤成人每天1毫克的限量來說，60公斤的成人一天要吃60毫克才會超標，而且這個溶出的鋁還不是上述的三氧化二鋁，所以使用鋁鍋會造成阿茲海默症這件事幾乎是不可能達標的。


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若心中人有芥蒂也沒關係，以下就是「最安全」使用鋁鍋的方法：


1.不過度加熱：鋁鍋導熱快，加熱文度比較容易上來，但較容易塑型，但相對它也就比較容易氧化、壞得快，所以鋁鍋不適合拿來作為油炸食物的器具。


2.不盛裝過酸的東西：三氧化二鋁會在酸性的環境下形成，雖然，要讓鋁鍋物質溶出這種化合物其實有一點困難，但如果家族中有阿茲海默症或老人失智症的話，那威廉還是建議最好避開使用，降低風險。


3. 不可用力刷洗：鋁雖然是很穩定的金屬，但沒事也不要刻意去搓洗，刮花鋁鍋表面讓鋁產生氧化反應，不然在正常使用狀態下，會溶出鋁的狀況非常的少。


至於使用鋁箔紙是否也會溶出三氧化二鋁？


答案是不會，因為溫度不夠高，再者，現在很多鋁箔紙中的鋁都已經被錫取代了喔。


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