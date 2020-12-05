聯電股價飆　帶旺「聯家軍」　短期現象還是翻身序曲？

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今年正是聯電成立40周年，聯電早期除了晶圓製造也自己做IC設計，專注代工製造後，這些IC設計團隊自立門戶。現在，聯電仍在不少半導體產業公司的董事會裡擁有董事席位。
這些公司當中，包括全球最大顯示驅動IC設計公司聯詠、全球第3大PCB（印刷電路板）製造公司欣興，提供ASIC（特殊應用積體電路）設計服務的智原，設計感測器的原相，設計PC和高頻通訊晶片的聯陽，做微控制器的盛群，做觸控和MEMS麥克風的矽統，形成一個完整的生態系。要了解聯家軍的發展，要先了解聯電的轉型計畫。
聯電走出陣痛 現金流大增
2017年7月，聯電採行共同總經理制後，新接任的共同總經理簡山傑和王石決定，不再投資12奈米以下的先進製程。當時許多投資人擔心，「聯電未來的夢在哪裡？」
不過，聯電已重新定位自己是特殊製程的領導者，因為，半導體並非只能靠微縮製程加值，誰能做到超低漏電、超低功耗也同樣有價值，這個領域的投資不像推進微縮製程那麼昂貴，但也有大量的市場需求。聯電曾估計，在全球特殊製程的市占率已達到22%。
像是去年，聯電就開發出40奈米高壓製程，可以用在製造AMOLED控制晶片上；也開發射頻半導體技術，可以用來生產4G和5G手機需要的天線，聯電也擁有物聯網產品需要的eFlash記憶體技術，計畫用在28奈米生產的物聯網晶片。此外，聯電去年也布局第3代半導體，開發高效率的電源功率元件。
聯電有一個轉型5年計畫，2018年開始調整體質，預計2022年整體成果逐漸浮現，這個轉型計畫的目標，是扭轉過去為了追逐先進製程，過度投資對聯電資源運用的扭曲。因為，高額投資讓聯電背負數千億元的折舊攤提成本。
轉型後，聯電今年第3季自由現金流較2017年同期增加1倍，聯電的營業利益率也在逐漸爬升，2019年第1季，聯電的營業利益率是負4.9%，但之後逐季攀升，今年第3季，這個數字已經升至15.9%。
折舊是觀察聯電發展的另一個重點。今年第3季，聯電宣布廈門聯芯的產能，已達到25000片，這代表聯芯已達到經濟規模。由於廈門聯芯是聯電最近1個12吋廠投資案，從這一季開始，聯芯的虧損可望減小，折舊成本有機會下降，讓聯電現金流變得更為強勁。
聯詠、欣興 今年大放異彩
聯電的發展和聯家軍息息相關，因為，聯電有這一群兄弟公司，就能針對各種不同應用量身打造製程技術，例如，聯電在聯詠裡有一席董事席位，聯詠也是全球最大的顯示控制晶片公司，光是今年前3季，聯詠合併營業利益就高達100億元，比去年同期增加35%。
聯電在這個領域的競爭力也不弱，聯電共同總經理簡山傑和王石去年就透露，「LCD驅動IC和TDDI在近2年來幾乎拿下全勝，市占率最高，40和28奈米在2019年都開始量產OLED驅動IC」，由於OLED逐步取代LCD，聯電也提前卡位這個市場。
欣興也是重要成員，聯電在欣興董事會裡有4席董事，過去，聯電許多重要的投資，也會看到欣興的資金，像看好微機電趨勢時，欣興就主導投資亞太優勢。
今年欣興表現相當出色，欣興生產的ABF載板是CPU、GPU等高速運算必須要用到的關鍵零組件，欣興今年因為IC載板的需求，營收創下歷史新高。雖然近期發生火災，但中華信評的報告指出，火災對欣興營收影響不到6%，加上欣興現金流強勁，過去兩年努力降低借款槓桿比，火災並不影響欣興維持強勁的獲利能力。
聯陽、原相 營收攀新高
聯家軍當中，聯陽和原相的營收今年也創下成立以來營收新高紀錄。聯陽團隊原本是聯電研究PC處理器的團隊，後來，聯陽轉做PC和筆電等相關晶片開發，成為筆電IO控制IC和嵌入式IC的主要供應商。除了USB 3.1控制晶片，也將推出USB Type-C和USB 4整合晶片，在高速傳輸領域則以影音傳輸為主，如HDMI等顯示控制晶片，筆電缺貨聯陽獲利跟著大好，法人也看好聯陽未來發展。
原相則是聯家軍當中，專攻數位影像IC技術的公司，原相把這項技術開發成各種感測器，例如，光學滑鼠用的IC，今年第3季占原相營收56%，SWITCH等遊戲機用的感測器，占原相營收17%，穿戴式裝置感測心跳的感測器、數位監視器用的影像感測器，則占原相營收27%，原相的晶片主要在聯電生產，今年前3季，原相的營業利益就較去年同期大增近一倍，是聯家軍當中營收成長比率最高的公司。
不過，聯家軍當中也有公司因疫情受創，智原的營業利益就較去年大減6成。法人觀察，智原的業務是代客設計IC，受到疫情影響，開案量減少，客戶派工程師來台也很困難，相對影響智原的生意。而矽統目前積極開拓觸控和微機電麥克風晶片市場，但今年前3季稅後仍虧損1億4000萬元。
聯電的毛利率，明年將因漲價持續攀升，加上折舊負擔逐漸下降，聯電未來將有更多現金，同時推進特殊製程。由於高速運算、影像感測、AMOLED顯示驅動晶片等趨勢持續推進，除了聯家軍IC設計公司賺錢，聯電也能從代工和認列投資受益，可以預期，明後年聯電的基本面將逐季走強。