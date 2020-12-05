辣媽在家滑倒！醫一聽「有喝酒」狂罵 惡劣態度讓網氣炸
辣媽在家滑倒！醫一聽「有喝酒」狂罵 惡劣態度讓網氣炸
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-05 16:26:20
許多上班族會利用下班時間在家裡小酌，對此，就有網友在家小酌，半夜起床上廁所時，卻因為地板濕滑跌倒撞到頭，之後到急診室動手術時卻被醫生還有護士調侃，說喝酒的人都是垃圾，讓她氣得當場坐起來跟醫生對質，貼文也引起網友撻伐。
原PO在《爆怨公社》表示，半夜起床上廁所不小心滑倒，頭撞到當場噴血，於是緊急叫救護車送往醫院，但沒想到的是，醫生一聽到她晚上有喝酒，就開始冷嘲熱諷，還說她是「社會敗類、喝酒的人都是垃圾」，讓她氣得直接坐起來說「你剛剛說什麼！遇到你這種醫生，我真的是上輩子倒了霉」。原PO強調，雖然當時全身是血，可是意識很清醒，而且自己父母親都是醫療人員，所以比任何人都知道醫護人員的辛苦，「如果不是因為跌倒，撞到要害狂噴血，我是絕不願意進醫院浪費醫療資源」。她也補充，自己只是在公家機關工作的單親媽媽，只是利用放假時間在家裡小酌而已，並沒有酗酒的習慣。
許多網友看完也紛紛回應，「醫生的說法也太母湯」、「我認同醫界不是服務業，但這真的有點過分」、「至少人家是在家裡喝酒，沒出門酒駕或是影響其他人」、「這個醫生管太多了吧」、「醫生這樣說話很不當」、「人沒事最重要啦」、「這態度誰能接受」、「都不小心受傷了，還要被罵，也太衰了吧」。（編輯：許智超）
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