特企／消費者心目中理想品牌大調查　和運租車連居第一名

由管理雜誌與哈佛企業管理顧問公司聯合市調中心共同執行舉辦，邁入第36屆的「消費者心目中理想品牌大調查」，為企業形象與服務相當具有權威的肯定指標。1日舉行2021年「消費者心目中理想品牌發表會」中，和運租車以35.3%的心佔率，奪得租車類理想品牌第一名，代表和運租車專業且多元化的服務與產品廣受消費大眾青睞，是深植顧客心中最信賴與喜愛的租車服務品牌。

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和運租車近年都以32%以上的心佔率，連續獲得「租車類理想品牌第一名」的肯定。身為國內租車業的龍頭，和運租車始終堅持「顧客為先」最高準則，從客戶的需求出發，結合豐富的租賃專業與經驗，致力於建構專業且多元化的租賃產品，期許能為大眾提供優質且精準的用車體驗與服務。和運租車副總涂德義表示，和運租車提供全廠牌車型的汽車租賃服務與租賃模式，不論客戶想要客車、貨車、電動車、重型機車、或是中古車行在賣的二手車，甚至營運所需的廠房機具設備的租賃，和運租車都能規劃提供客戶最彈性客製化的租賃服務，在和運「萬物皆可租」。

此外，為了帶給消費者有更多元的用車選項，和運租車領先業界，2019年起推出每月繳付固定月費，在訂閱期間內，年年可依實際用車需求調整每年度的車型車種的「新車訂閱式租賃」服務；今年更加碼推出「中古車訂閱式租賃」及「TOYOTA / LEXUS訂閱式租賃網路線上下單」服務，讓大眾能輕鬆駕馭夢幻愛車。

從企業用車、短期租車、機場/包車接送、到讓消費者能夠零時差的享受的iRent共享汽、機車服務，和運租車針對不同客層的需求，在各面向開創優質且精準的用車體驗與服務，提供消費者高品質商品與移動選擇。未來和運租車將延續創新動能，以具溫度的貼心服務與主張，為用車人提供更多元齊全的專業服務與移動選擇，成為消費者心中無可取代，最先想起來、說出來的租車品牌。