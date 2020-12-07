Volvo 新能源耕耘有成 年販挑戰七千輛
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calendar_today2020-12-07 17:25:01
Volvo 11 月掛牌數 798 輛創下自 2002 年在台設立台灣分公司以來的最高紀錄，比起 10 月成長 25%、對比去年同期更大幅成長 60%。1 月至 11 月累計總銷量達 6,090 輛，對比去年同期成長 5.4 %，今年總銷量可望超過 7,000 輛。PHEV 車款累計至 11 月底總銷量達 574 台，超越去年整年 PHEV 銷量 223 台，成長 157%，佔整體銷售 9.4%。
2020 年 11 月銷售告捷的主力車型為 Volvo 旗下 XC 休旅車系，截至 11 月止，銷量第一的 XC60 總共掛牌 1,799 輛，對比去年小幅成長 7.7%；XC40 則以 1,782 輛居次，對比去年更成長 46%；休旅旗艦 XC90 亦交出 901 輛、成長 20.5% 的出色表現。Volvo 汽車自 2019 年車展宣告新能源專家的決心後，領先各家車廠率先引進 Mild Hybrid 輕油電、Plug-in Hybrid 雙能電動車款，成功佔據了先發優勢，其中 PHEV 雙能電動車款累計至 11 月底，總銷量達 574 台，超越去年整年 PHEV 銷量 223 台，成長 157%，佔整體銷售 9.4%。