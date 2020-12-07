Toyota Sienta Crossover 主打專屬套件、懸吊調校 售價 74.9 萬起
Toyota Sienta Crossover 主打專屬套件、懸吊調校 售價 74.9 萬起
2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-12-07 17:25:01
Toyota 總代理和泰汽車於 12 月 7 日公布 Sienta 全車系安全強化，並舉辦 Sienta Crossover 新車上市發表會。本次 Sienta 強化將導入 TSS主動安全防護系統與 6 SRS氣囊。
Sienta Crossover 質感雙色內裝專屬台灣市場的全新 Sienta Crossover 透過亮黑水箱護罩飾條搭配 Crossover 專屬前保桿設計，包括霧銀前下擾流飾板、車身同色日行燈飾條，以及運動化日行燈飾蓋。側視部分，導入霧黑防刮車門飾板與側裙，搭配 16 吋雙色鋁圈，此外更追加了運動化車頂飾條以及黑色車頂(專屬選配套件)。後視造型新增亮黑後尾翼與專屬徽飾，搭配 Crossover 專屬後保桿設計，包括車身同色後尾燈飾條、霧黑防刮尾門飾板、霧銀後下擾流飾板，以及防刮後保桿飾板。內裝則採用全新黑棕雙色設計，透過棕色與黑色的多層次搭配，提升車室質感，Sienta Crossover 更標配自發光儀表板與 4.2 吋彩色 MID。
為了提供更好的操控體驗，本次 Sienta Crossover 特別為台灣消費者開發專屬運動化懸吊，透過一次又一次的道路環境及顧客使用情境模擬及測試，採用最佳的阻尼設定及車高調整，前阻尼係數增加 16%，後阻尼係數增加 31%，同時將懸吊高度增加 20mm，不僅提供車主更佳的駕駛視野，不良路面對應及側傾抑制的能力也更加出色。
此外，Sienta Crossover 更標配 TSS主動安全防護系統，透過整合式偵測攝影機與雷達，可提供 PCS預警式防護系統，偵測前方車輛狀況，並適時提供預警式防護警示、煞車力道輔助、碰撞緩解輔助等功能。再加上 LDA車道偏離警示系統、AHB智慧型遠光燈自動切換系統。
除了導入 TSS主動安全防護系統外，Sienta Crossover 亦標配 6SRS氣囊，更可升級專屬選配套件，搭載 BSM盲點偵測警示系統與 RCTA後方車側警示系統，提供完善主被動安全系統。
十二月底前交車 即享限量三重優惠好禮
為了歡慶 Sienta Crossover 上市，本月推出限量 200 台超值優惠價，搭配汰舊換新補助，只要新臺幣 66.9 萬元起就可以入主 Sienta Crossover。此外，凡 2020 年 12 月底前交車的 Sienta Crossover 車主，即贈送市價 39,999 元的豪華交車禮－JVC 55 吋 QLED 量子點全面屏乙組，數量有限，送完為止。本月更加碼 60 萬高額 0 利率方案。
Sienta Crossover 運動化外型設計、質感雙色內裝、專屬運動化懸吊，以及標配 TSS與 6SRS氣囊。即日起，將於和泰汽車全國所屬 Toyota展示據點正式展售。相關資訊亦可上 Toyota 網站: http://www.toyota.com.tw 。
車型
Sienta Crossover
1.8L
5 人座
7 人座
售價
74.9 萬元
82.9 萬元
專屬選配套件
+4 萬元
+5 萬元
車型
Sienta 5 人座
1.5L
1.8L
經典
經典+
豪華
豪華+
售價
64.9 萬元
67.9 萬元
71.9 萬元
73.9 萬元
車型
Sienta 7 人座
1.8L
豪華
豪華+
尊爵
售價
79.9萬元
82.9萬元
89.9萬元