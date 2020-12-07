▲ Toyota Sienta Crossover 主打專屬套件、懸吊調校 售價 74.9 萬起

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Sienta Crossover 質感雙色內裝

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十二月底前交車 即享限量三重優惠好禮



為了歡慶 Sienta Crossover 上市，本月推出限量 200 台超值優惠價，搭配汰舊換新補助，只要新臺幣 66.9 萬元起就可以入主 Sienta Crossover。此外，凡 2020 年 12 月底前交車的 Sienta Crossover 車主，即贈送市價 39,999 元的豪華交車禮－JVC 55 吋 QLED 量子點全面屏乙組，數量有限，送完為止。本月更加碼 60 萬高額 0 利率方案。



Sienta Crossover 運動化外型設計、質感雙色內裝、專屬運動化懸吊，以及標配 TSS與 6SRS氣囊。即日起，將於和泰汽車全國所屬 Toyota展示據點正式展售。相關資訊亦可上 Toyota 網站: http://www.toyota.com.tw 。





車型



Sienta Crossover



1.8L



5 人座



7 人座



售價



74.9 萬元



82.9 萬元



專屬選配套件



+4 萬元



+5 萬元





車型



Sienta 5 人座



1.5L



1.8L



經典



經典+



豪華



豪華+



售價



64.9 萬元



67.9 萬元



71.9 萬元



73.9 萬元



