【名家專欄】黃軒醫師／寢具一週沒洗有多髒？多久洗一次？醫：枕頭套最好每週洗。

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我們一生都在床上度過很多時光，因此讓床變得舒適而誘人是很自然的。但是在所有的枕頭和床被、床墊下面都有一大堆細菌。
專家們好奇的進行了一項研究，檢查了枕頭套、床單和床墊的細菌培養研究。從四個星期內不洗床單、還有1年到7年完全不洗床墊上，通通採集了細菌樣本，分析了所有細菌的數據，以更好了解床單、枕頭套、床墊的清潔程度以及應該多久更換一次。
寢具一週不洗有多髒？
枕頭：
你的枕頭平均有350,000隻细菌與你共枕眠。
枕頭的豐滿，那是許多細菌滋長的天堂，英國政府NHS研究人員研究幾百顆的枕頭，在枕頭上發現了超級抗藥性的金黃葡萄球菌等等不同的病菌。
我們睡覺時的口水、汗水、淚水，這些水就是會滲透進入枕頭內，研究人員發現腸胃細菌，呼吸道感染的病菌，什至有糞屎的細菌。如果你約兩年左右，不曾洗過你的枕頭，那麼你的枕頭有三分之一的重量是由病菌、污漬、死細胞、麈蹣、灰塵、糞屎、衛生物排泄物...等等組成的。
我們日常都會只有換洗枕頭套，以為睡在清香的枕頭套，我們的枕頭就清潔了。
枕套：
1週不洗：
300萬隻細菌 = 比馬桶座墊多出1萬7千倍的細菌
2週不洗：
598萬隻細菌 = 比馬水龍頭多出3百倍的細菌
3週不洗：
851萬隻細菌 = 比廚房水槽多出4百倍的細菌
4週不洗：
1千萬隻細菌 = 比竉物的碗多出39倍的細菌
床單：
1週不洗：
500萬隻細菌 = 比浴室門把多出2萬4千倍的細菌
2週不洗：
573萬隻細菌 = 比竉物玩具多出302倍的細菌
3週不洗：
924萬隻細菌 = 比竉物的碗多出39倍的細菌
床墊：
床墊，很少人會定期清洗，才會出現有超過5年完全不洗床墊，還有些甚至超過7年不洗的呢！
1年內不洗：
300萬隻細菌
2年不洗：
900萬隻細菌
5年不洗：
1千3百萬隻細菌
7年不洗：
1千6百萬隻細菌
看來，每一個晚上，壓在我們身體下的細菌🦠，真的很不少，動不動就是好幾百萬隻！床墊其實會隨著多少年不清洗，而會培養出不同種類的細菌。
寢具如何清洗？
枕頭：
枕頭應每1 -3 個月清潔一次。有關床枕頭的特定說明和警告，請始終閱讀警告標籤！
１．檢查說明：
檢查枕頭上的標籤以獲取洗滌說明，如果您再也沒有該標籤，請放心使用，因為大多數合成枕頭和羽絨枕頭都可以使用洗衣機。
２．加入熱水：
要提高清潔能力，請在洗衣機桶中加入一些熱水/沸水，一些洗衣精和少量漂白劑，然後靜置30分鐘。
３．二次沖洗：
由於枕頭被塞滿，它們會易滯留洗衣精成分，如何可以，請執行第二次沖洗，以清除內部的所有肥皂。
４．風乾枕頭：
考慮將枕頭風乾幾天，以確保清新，並確保去除所有水分，從而防止枕頭內部發霉。也可使用乾球的枕頭，放在烘乾機中，使其乾燥！這樣可以使您的枕頭清爽，去除污漬並消除可能會發現的殘留氣味。
枕套：
枕頭套至少應每周清洗一次。
１．取下枕套：
將其與枕頭分開清潔。
２．加醋清洗：
對於困難的污漬，少量醋可以幫助，1/4杯洗衣粉（液體或粉狀）和1/4杯蘇打水。
３．高速洗滌：
將枕頭套一起放入洗衣機中，並以最高旋轉週期洗滌。一旦去除了大部分殘留物，就可以在熱循環中將枕頭套在洗衣機內，消除其他殘留物。
床單：
１．可用熱水：
使用洗衣機的溫水設置定期洗滌。如果床單很髒，可以使用熱水設置殺死更多細菌。
２．可加檸檬汁：
在洗衣機的洗滌週期中，也許使用四分之一杯（2盎司）檸檬汁來使床單變亮。使用檸檬汁代替漂白劑或增白劑。也許這樣也可以使您的床單持續更長的時間。
如果可能的話，每週或至少每兩週洗一次床單。你在決定多久洗一次床單時，應考慮到您的生活方式
１．如果您在睡前有洗澡，並穿著乾淨的睡衣，你可能不需要經常洗床單。
２．如果您過著非常活躍的性生活，則可能需要定期洗床單。
３．如果晚上出汗很多，最好比一般人，多洗一次床單。
４．如果要清洗常規的床單，請按照床單的保養標籤上的洗滌說明進行操作。
５．避免一起洗太多床單。
６．避免用其他顏色的物品清洗床單。
床墊：
無論是否要清潔床墊都應定期進行翻轉。傳統的看法是，人們應該每三個月翻轉一次床墊。
１．準備材料：
您需要先準備一些材料。概括吸塵器、清潔劑、洗衣粉、小蘇打、清潔布、冷水。
２．脫掉床墊套：
拆下床墊套，在清洗床墊時讓它們在洗衣機中旋轉。用熱水洗滌所有被褥將有助於去除塵蟎。根據您標籤的類型，您也可以清洗它們。
４．吸塵工作：
吸塵器遍吸床墊的整個表面，包括了側面。請特別注意接縫處的縫隙，以除去任何隱藏的污垢或灰塵。
５．用去污劑：
清除床墊上的污漬切勿浸泡床墊，或直接在床墊上加水或清潔劑。
※您選擇的去污劑將取決於污漬的類型和床墊的類型。對於生物污漬血液，汗液，嘔吐物和尿液，最好使用【酵素清潔劑】。將清潔劑噴到乾淨的白色布上，然後用布將弄髒的區域吸乾。之後，您可以在另一塊乾淨的布上沾冷水，然後繼續吸乾，直至污漬消失。
６．撒小蘇打粉：
如果您不能將床墊放在陽光下，那麼可以考慮蘇打粉。在床墊上撒一層蘇打粉，靜置幾個小時（或更好的是過夜）。小蘇打會分解酸，並吸收任何殘留的水分或異味。您可以將蘇打粉留在床墊上的時間越長，效果越好！
當床墊與小蘇打一起放置時，打開房間的所有窗戶以讓光線和陽光進入。太陽的紫外線實際上將幫助殺死床墊上的任何黴菌或細菌。
７．再次吸塵：
小蘇打發揮作用後，將其徹底吸乾。
８．翻轉床墊
現在第一面已經一塵不染了，翻轉床墊另一面，並重複步驟，使兩面都同樣新鮮乾淨。
寢具多久洗一次？最後總整理
每晚睡在數百萬種細菌上, 可能會讓您感到有些恐惧。但隨著每天我們進入房屋的細菌數量的增加，我們似乎注定要與更多的細菌共享床鋪。您可以採取幾項措施來確保自己在晚上不被細菌困擾。
首先，至少每周清潔一次床單和枕套；如果您容易化妝或在健身房出汗後容易入睡，請考慮更頻繁地進行清潔。接下來，當床墊和枕頭開始磨損並引起問題時，需要更換。如果您一天的工作，都充滿了細菌，請考慮回來在睡覺前洗個澡，才能安眠入睡。在洗滌之前請檢查標籤。可依以下清潔時間表，也可參考進一步的安排：
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