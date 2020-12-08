房市／實價資料 竹北高鐵特區熱門交易路段在這裡
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-08 18:00:00
竹北高鐵特區為國內前三大的高鐵特區，又有新竹生物醫學園區的開發，除竹科工程師外，也吸引通勤商務族在此購屋，高鐵周邊光明六路東二段、文興路二段為交易熱門路段，離高鐵站約步行10分鐘的路程。
新竹六家高鐵車站特定區位在自強南、北路以東，興隆路、頭前溪畔以北，光明六路、東興路一段以南，興隆路五段等。根據實價登錄顯示，今年1至11月新竹高鐵站方圓1公里範圍內，光明六路東二段、文興路二段交易件數最多，這些路段的共同特點是離新竹高鐵站走路路程約需十分鐘，通勤方便；而文興路美食店家林立，也有銀行，生活機能完善。光明六路東二段的物件以單價區間29至38萬，以大坪數居多，文興路二段的物件單價區間為22至32萬，小坪數物件較多。信義房屋竹北六家店店長洪鴻明表示，會在竹北高鐵區購屋有2大族群，其一為需往返台北出差、開會的商務客，另一則為附近台元科技園區、新竹科技園區的上班族。洪鴻明進一步說明，光明六路東二段為純住宅區，較少商業店家，且多為大坪數物件，吸引高資產的換屋族購買，文興路二段上的物件房型則較多元，大坪數、小坪數都有，多受年輕首購族青睞。