宏碁的接班之路　施宣輝力拼成績單　創造更多小金雞

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「智聯的前身是宏碁新竹分公司，過去在竹科深耕時贏得客戶的信賴；還有智聯的品牌Acer Synergy Tech，也有宏碁的名字，母公司品牌的知名度，也讓智聯在海外得到與跨國企業做生意的機會。」施宣輝不諱言回應智聯可以連續兩年營收、獲利成長，並在成立第3年就能上櫃的關鍵原因之一，就是善用母公司資源。
智聯總經理韓政達說，疫情期間，一家歐洲公司要在全球25個國家設置153個據點，開展網路到府服務，「這樣的跨國公司會找上我們，的確是看到我們背後的母公司宏碁品牌在國際的知名度」，而智聯也藉助宏碁在海外的眾多布點，輕易完成業務。
施振榮曾公開讚揚施宣輝擅長「從無到有」，而施宣輝所擅長的「從無到有」，一部分靠的就是懂得善用身邊的資源。施宣輝強調：「之前我提過一個話題，叫作『有爸不靠是笨蛋』，但重點是在於怎樣利用資源，然後把資源放到最大。」而這套理念，也貫徹在他的企業經營上。
善用宏碁資源 業務添助力
回顧2014年時，宏碁集團啟動第3次再造—「雙重轉型」：1、集團開闢新藍海市場，以及宏碁從PC轉型為生活品牌；2、創造出更多的小金雞。
2019年7月，施振榮宣布啟動家族接班傳承，施宣輝8月進入宏碁董事會，與施振榮共同擔任宏碁 董事會成員，進入父子共治的時代；與此同時，施振榮創立的智融集團也啟動接班，由施宣輝接任智融集團總經理，家族企業接班態勢漸顯。
生肖屬牛，自稱「小牛哥」的施宣輝，在臉書粉絲專頁上經常貼出與施振榮互動的照片和文章，流露出父子間的深厚感情。他甚至在粉絲專頁上透露工作面臨難題時，施振榮會提供幾種不同的思考方向，驅使自己繼續向前。
談到與父親的相處時，他卻笑說：「我們談到公事就會吵架！」記者追問最後都是誰會妥協？施宣輝說：「看是什麼事情；他也會有他堅持要做的，那他有他的budget（預算），他就做他的事。」此番話也不經意透露出，父子在公事上意見相左時，都有為了捍衛底線、態度強硬的一面。
現今，施宣輝已為集團孵出安碁資訊與智聯服務兩隻小金雞；尤其是，相較於2000年就成立而施宣輝直至2017年底才接下董座的安碁，創立初期就由施宣輝執掌兵符的智聯。
活用母公司資源，再加上精準策略，2017年成立的智聯，隔年營收就逼近9億元，2019年突破10億元，2020年上半年每股盈餘（EPS）達1.61元。隨著台灣的半導體廠商在國際市場地位愈來愈舉足輕重，台積電、聯發科、群聯等企業在資訊系統整合的資本支出穩定投入，也成為智聯收入成長的動能之一。
身為智聯重要通路商的聯強總經理李建宗觀察，極少有系統整合商是針對半導體產業，大部分都是傳產或金融業；隨著半導體公司對於IT的發展愈來愈重視，必須找到可以深化合作的服務商，因此聯強源自智聯業務的年增長率都維持30%，從半導體產業的成長態勢，預計明年增長會更大。
黑卡服務 為客戶量身訂製
此外，提倡黑卡服務、人力派遣，也是智聯快速崛起的祕密武器。「黑卡服務就是幫客戶做到量身訂做，宗旨是要成為客戶的夥伴，而不是供應商。」韓政達說，夥伴與供應商的差別在於，夥伴會解決客戶營運上的疑難雜症，幫助客戶成長，而不只是單純的供貨。
身為智聯大股東之一，也是智聯大客戶的群聯董事長潘健成，對於智聯的黑卡服務印象深刻。他說，群聯在公司內部建制一整套機房，主要用於記憶體控制器的模擬，「零件缺貨潮期間，PC與伺服器一機難求；但是為了讓群聯可以趕快出貨，智聯在排除萬難之下，還是如期供應20台以上的伺服器，協助群聯加快完成任務」。
智聯的核心業務就像是客戶在IT（資訊技術）系統整合最後1哩路的統包商，當企業的內部機房與網路有規畫、設計、施工、維護等需求，智聯就會根據客戶的要求整合上游軟硬體IT品牌商的產品，再結合維運服務公司和資安公司的資源，量身定做符合客戶需求的IT系統整合平台。
為了要做到「比客戶還了解客戶」，施宣輝選擇持續加碼投資占總營收20%的IT人力派遣業務。這項業務就是可以依照個別企業的維運需求，提供彈性人力。透過這種「駐地」在客戶公司內部的方式，讓智聯可以更深層且即時的了解客戶IT部門需求與問題。
「做施先生的兒子，我還沒做得很稱職，因為我還沒有把價值發揮到最大。」2019年8月1日，施宣輝在正式進入宏碁董事會後20天，曾在臉書粉絲專頁上錄製影片自白。接下來，宏碁還會有更多小金雞展開的艦隊準備浮出台面，施宣輝要如何發揮自我價值，成為施振榮期許的「最懂產業的董事」，既有產業的競爭，也有親情的期許。