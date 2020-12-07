MPV也能搞跨界? Toyota Sienta Crossover 74.9萬起翻玩生活~

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Sienta Crossover酷玩外型 質感雙色內裝因應台灣近年掀起的跨界風潮，本次也特別推出專屬台灣市場的全新Sienta Crossover，樂趣、質感再升級，提供消費者更多元的選擇。Sienta Crossover的全新外型設計，透過亮黑水箱護罩飾條搭配Crossover專屬前保桿設計，包括霧銀前下擾流飾板、車身同色日行燈飾條，以及運動化日行燈飾蓋，大幅提升運動感。側視部分，導入霧黑防刮車門飾板與側裙，搭配16吋雙色鋁圈，帶出不同以往的跨界風格，此外更追加了運動化車頂飾條以及黑色車頂(專屬選配套件)，使整體外觀更加吸睛。後視造型新增亮黑後尾翼與專屬徽飾，搭配Crossover專屬後保桿設計，包括車身同色後尾燈飾條、霧黑防刮尾門飾板、霧銀後下擾流飾板，以及防刮後保桿飾板，讓Sienta Crossover的車尾造型更加有運動感。
內裝則採用全新黑棕雙色設計，透過棕色與黑色的多層次搭配，提升車室質感，Sienta Crossover更標配自發光儀表板與4.2吋彩色MID，以提升整體內裝的科技感，並同時保有舒適質感與豐富機能性。
操控體驗再進化 安全強化無止盡為了提供更好的操控體驗，本次Sienta Crossover特別為台灣消費者開發專屬運動化懸吊，透過一次又一次的道路環境及顧客使用情境模擬及測試，採用最佳的阻尼設定及車高調整，前阻尼係數增加16%，後阻尼係數增加31%，同時將懸吊高度增加20mm，不僅提供車主更佳的駕駛視野，不良路面對應及側傾抑制的能力也更加出色。
此外，Sienta Crossover更標配TSS主動安全防護系統，透過整合式偵測攝影機與雷達，可提供PCS預警式防護系統，偵測前方車輛狀況，並適時提供預警式防護警示、煞車力道輔助、碰撞緩解輔助等功能。再加上LDA車道偏離警示系統、AHB智慧型遠光燈自動切換系統，不分等級，提供所有消費者相同的安全守護。
除了導入TSS主動安全防護系統外，Sienta Crossover亦標配6SRS氣囊，更可升級專屬選配套件，搭載BSM盲點偵測警示系統與RCTA後方車側警示系統，提供完善主被動安全系統*3，加倍呵護全家人的幸福。
十二月底前交車 即享限量三重優惠好禮為了歡慶Sienta Crossover上市，本月推出限量200台超值優惠價，搭配汰舊換新補助，只要新臺幣(下同) 66.9萬元起就可以輕鬆入主Sienta Crossover*4。此外，凡2020年12月底前交車的Sienta Crossover車主，即贈送市價39,999元的豪華交車禮－JVC 55吋QLED量子點全面屏乙組，數量有限，送完為止。本月更加碼60萬高額0利率方案，讓所有消費者皆可輕鬆無負擔的入主全新跨界車款Sienta Crossover。
Sienta Crossover以運動化外型設計、質感雙色內裝、專屬運動化懸吊，以及標配TSS與6SRS氣囊，安全雙料升級，再加上貼心便利的靈活空間變化、側滑門與方便進出的乘坐便利性，完美呵護每位家庭成員的需求。即日起，將於和泰汽車全國所屬Toyota展示據點正式展售。消費者可親臨Toyota全國展示據點，實際體驗全新Sienta Crossover，與Sienta Crossover一起翻玩生活，幸福隨型。相關資訊亦可上Toyota 網站: http://www.toyota.com.tw 。
| 車型
| Sienta Crossover
| 1.8L
| 5人座
| 7人座
| 售價
| 74.9萬元
| 82.9萬元
| 專屬選配套件
| +4萬元
| +5萬元
| 車型
| Sienta 5人座
| 1.5L
| 1.8L
| 經典
| 經典+
| 豪華
| 豪華+
| 售價
| 64.9萬元
| 67.9萬元
| 71.9萬元
| 73.9萬元
| 車型
| Sienta 7人座
| 1.8L
| 豪華
| 豪華+
| 尊爵
| 售價
| 79.9萬元
| 82.9萬元
| 89.9萬元
註1：銷售台數資料來源為2017-2019全年度監理機關新車領牌數，並依車身長度在4米5以下之小型MPV級距計算排名。
註2：此兩項安全配備為SIENTA 1.5經典+以上車型搭載。各項安全配備作動皆有條件限制，相關內容請洽各地經銷商以瞭解車主手冊內容。
註3：各項安全配備作動皆有條件限制，相關內容請洽各地經銷商以瞭解車主手冊內容。
註4：限量200台舊換新超值價之適用對象為2020/12/7~12/31內購買TOYOTA SIENTA CROSSOVER且完成領牌者，可享優惠折扣3萬元，再搭配政府汰舊換新補助5萬元活動，詳細辦法及限制請參考TOYOTA官網。
✽車輛規格及配備皆以實車為準。