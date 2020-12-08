▲ 新年式 KIA Picanto 升級無線手機整合系統 預售 54.9 萬起

我是廣告 請繼續往下閱讀

Picanto 全新虎式造型水箱護罩加入立體紋路鍍鉻飾條，並與全新的四點式 LED 日行燈下方的燈眉飾條連為一線。不論是 GT-Line 或 X-Line 都擁有個別專屬的運動化前、後氣壩造型。Picanto 全車系標配 4.2 吋全彩整合智慧型旅程電腦。Picanto 的懸浮式 8 吋多媒體影音觸控系統，同時內建無線 Apple CarplayTM / Android AutoTM。

DRIVE WiSE智慧安全輔助系統



Picanto 所搭載的 DRIVE WiSE智慧安全輔助系統具備行人偵測功能的 FCA前方主動煞車輔助系統，可協助駕駛避免或降低事故傷害；LFA進階型車道維持輔助系統，透過攝影機協助駕駛將車輛行駛於車道中；其他還包括 LKA車道偏移輔助系統及 DAW駕駛疲勞警示等，以及全車系標配 7 具 SRS輔助氣囊。





Picanto 全新節能動力系統



Picanto 搭載 KIA全新節能動力系統，以 Kappa 1.2 MPI 引擎，搭配電子序列式變速系統（5速自手排）。Picanto 所搭載的電子序列式變速系統（5速自手排）；而 Picanto 所搭載的 Kappa 1.2 MPI 引擎，其 1,197c.c. 的排氣量，正適用於 1,200c.c. 以下的稅制，平均油耗也達 18.4 km/l。





Picanto 54.9 萬起輕鬆入主，12 月底前獨享早鳥優惠





Picanto 自即日起以 54.9 萬預售價展開首波預售，若於 2020 年 12 月 31 日前下訂，另可獨享早鳥優惠方案，贈送一年丙式車體險。





Picanto 預售價：



