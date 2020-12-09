全球1/15的狂野─Novitec N-Largo首亮相！

我是廣告 請繼續往下閱讀
Novitec N-Largo是基於McLaren 720S所開發之全面升級套件，並須由Novitec本身或認可之代理商進行施工，Novitec台灣唯一總代理三一國際，也秉持著唯一的嚴格要求『 德國標準 』，用專業的態度，提供給客戶最安心有保障的改裝升級環境，三一國際完全遵照德國所設立的SOP，完成成車套件安裝、烤漆對色、安裝測試等．同時本次展示車知車主更是指定客製化 “屬於他自己的紅”，務求 “訂製一台自己的全球限量愛車！三一國際在原廠技術支援下，完成了不可思議的頂級藝術品！
Novitec N-Largo寬體外觀採用全碳纖維強化塑料，並經由風洞實驗室精心雕琢而成，寬體車身前葉子板增寬60mm，後葉子板則加寬了130mm，搭配Vossen打造與賽車相同之中央鎖孔設計、前20吋、後21吋之凹造型鍛造鋁圈；精密的空力設計，前側進氣口可將氣流導至煞車系統幫助散熱，至於車頂的引擎進氣口則可提供更高的進氣量提升效率，專屬的雙層加大尾翼，有效加大下壓力，並類似McLaren原廠的Longtail車型的視覺感。
Novitec N-Largo寬體外觀採用全碳纖維強化塑料，並經由風洞實驗室精心雕琢而成，寬體車身前葉子板增寬60mm，後葉子板則加寬了130mm，搭配Vossen打造與賽車相同之中央鎖孔設計、前20吋、後21吋之凹造型鍛造鋁圈；精密的空力設計，前側進氣口可將氣流導至煞車系統幫助散熱，專屬的雙層加大尾翼，有效加大下壓力，並類似McLaren原廠的Longtail車型的視覺感。內裝部分則是車主向原廠訂車時客製的紅白相搭陳設。
動力系統部分，仍搭載原廠代號M840T的4.0升V8雙渦輪增壓引擎，經升級調校後，最大馬力提升至806hp，最大扭力也增加到878Nm，使得0~100km/h起步加速成績進步至2.7秒即可完成，0!200km/h加速也只7.5秒，極速可達346km/h。
Novitec共僅推出15套N-Largo升級套件，台灣共引進兩套，並且都已為車主改裝完成，兩輛車依據部分配件不同，加上原車價後，完工價格皆超過2600萬，以其性能表現與其他性能相近的超級跑車相比，仍有不錯的C/P值，只是限量是殘酷，只能期待Novitec未來再推出不同的改裝套件了。