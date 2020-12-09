▲ Kymco 12 月公布 KRV 售價！2021 年第一季發表全新電動機車！

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除了 KRV 確定會在台灣銷售以外，其餘包含 CV3、DT X360 由於會以歐洲市場為主，因此要在台灣上市機會不高，不過關於電動機車 F9 而言，柯董事長的想法倒是相當有趣。談論關於 F9 未來的市場計畫，首先需提及柯董事長對於當前電動機車市場的看法，柯董事長認為，若走出台灣、放眼全世界市場，目前電動機車可以區分為三塊，第一塊就是過去曾發表的 SuperNEX，還有街車版本的 RevoNEX，兩者定位為電動機車中的重機車款。「以當前電池技術而言，SuperNEX 僅能停留在概念階段，畢竟要達到設定目標的性能，連帶所攜帶的電池會讓其車重不符合期待；也因此我們修正後決定推出 RevoNEX，畢竟對於街車而言，車重與性能表現可有較多折衷。」簡而言之，RevoNEX的量產指日可待，但仍以國際市場為主，台灣並非目標市場。
第二塊則是 Kymco Ionex 車能網的部分，與東南亞則與最大共享乘車平台「Grab」合作就是最佳例子，以Grab 的營運策略，換電站自然是最合乎需求的思維；台灣市場亦同，在高度都會化的市場，換電站設計的Ionex 車能網絕對是當前最適合的模式。
第三塊就是如 F9 電動機車的範疇，柯董事長認為，無論是當前從電瓶車提升到追求樂趣的中國電動機車市場，還是同樣注重騎乘樂趣的歐洲電動機車市場特性，都是 F9 此類電動機車最適合的發展空間，也因此未來 F9 會以此兩大市場為主力，而不是以「Scooter」為主要需求的台灣電動機車市場。
循此脈絡，Kymco 於「Time to Excite 國際新車發表會」上所發表的車型，不就只有 KRV 會與台灣市場有關？確實，但柯董事長也預先宣告，明年第一季還會推出一款「符合台灣消費者期待」的全新電動機車，依照上文概念，應該會是一輛 Scoote r設定的電動機車，但是否就會是先前曾經曝光過的 i-One X？於採訪中柯董事長並未多所回答，唯一可以確定的是，台灣電動機車市場選擇將持續增加，對於目標購買電動機車的消費者而言，絕對是個好消息。
而對於當前的電動機車市場現況，除了中華 eMoving 也宣告加入 Gogoro 陣容以外，面對當前持續萎縮的補貼政策，柯董事長也道出自身看法：「電動機車市場終究會『絢爛歸於平淡』，也就是一開始因補助而大鳴大放的市場表現，會因終將退場的補助機制，而回歸一般市場競爭，並反映出實際市場需求。不過長遠來看，確實燃油機車終有一天會被電動機車取代，在此轉換時機，唯有做好準備，找出讓消費者有感『最得我心』的電動機車，是 Kymco 認為的正確方式。」
2021 年電動機車補助可能持續縮水、更多新型電動機車將推出，燃油機車與電動機車將如何瓜分天下？明年的戰況，絕對值得期待。