中國停止兒童領養交接　外國爸媽們望穿秋水

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育有兩個兒子的美國馬迪爾夫婦，2017年已預定在中國領養第3個兒子，並取名約書亞（Joshua）。原本要在今年2月10日前往中國接回約書亞。但中國方面在1月28日告知，他們暫時無法前往。當時正是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的疫情初期。
妻子蘇西（Suzi Madill）說，如果不是疫情，約書亞「現在應該正在跟哥哥們玩耍」，而兩個哥哥非常高興將有這位小弟弟。過去10個月，他們的行李箱一直是「打包好準備隨時出發」接回孩子的狀態。而行李箱裡，塞滿了要給約書亞的童裝和玩具。
如今，蘇西和丈夫強恩（Jon Madill）經常被孩子問到「約書亞在哪」？沒想到會等得這麼久，孩子們完全無法明白為什麼。
日前帶著女兒在迪士尼樂園渡假的吉爾斯多夫夫婦，則是另一個案例，他們將領養的中國女孩取名為席妮（Sydney）。妻子凱倫（Karen Gilsdorf）表示，她清楚地記得，4月6日原本應該是他們接到席妮的日子。但今年初，中國方面一樣通知他們無法接回席妮。
凱倫說，女兒艾麗西斯（Alexis）迫不及待地想跟席妮玩、游泳，教席妮學東西，「她迫不及待地想要有個妹妹。如果當時順利接到席妮，這次的迪士尼之旅就會有4個人。
報導提到，當上述兩家人被問到，對此事感到最艱難的是什麼，他們不約而同地回答「等待」。
美國全國收養委員會（National Council For Adoption）成員漢密爾頓（Kristen Hamilton）表示，根據6月間調查和一些領養機構的數據估計，目前有超過250個美國家庭正等待獲准進入中國，接回領養的子女。
漢密爾頓說，2月及春季的疫情初期，旅行限制嚴重影響美國家庭在他國領養子女的過程。但如今許多國家都重新開放了國際領養的旅行限制；而另一個國際兒童領養組織夜光（Nightlight Christian Adoptions）的中國事務負責人托爾森（Rebecca Tolson）則直言，中國是目前極少數尚未重新開放兒童認養的國家之一。
根據報導，美國國務院官網11月17日發布的最新訊息指出，中國政府目前仍不處理跨國兒童領養事務。而中國兒童福利和收養中心則表示，何時再允許外國家庭接回孩子，目前還沒有確定的時間表。（編輯：翟思嘉）1091209