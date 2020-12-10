復刻經典賽車計畫始動，Bentley Blower結束測試邁入量產階段

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Bentley去年宣布啟動復刻1929年的Blower消息之後，許多喜好古董車的蒐藏家早已迫不及待看到這款對該品牌極具歷史意義的車款重生，據賓利表示他們為了忠實呈現原始的製造流程，還去找了當時的設計藍圖與組裝工具來研究它的組裝方式，並找許多廠商合作打造車架、散熱器、葉片彈簧等零件，手工打造的項目多達1,857項，甚至還重新做了與當年一模一樣的4.5升機械增壓引擎，經過40,000小時的研發及超過22,000英里的道路測試，在各種環境下測試車輛的耐用度與極速表現，確保這12輛復刻骨董車交到客戶手上是一部功能完備且可行駛的狀態。
最近終於宣布原型車測試告一段落即將邁入生產階段，Bentley執行長Adrian Hallmark說到：「今天是個極具紀念意義的一天，不僅是對Blower Continuation Series計劃而言，對品牌來說更是意義重大，駕駛著與90年前相同品質的復古新車，相信看到這個成果也會讓這款車的創始者Adrian Hallmark感到自豪。」這12輛復刻經典車預估售價將落在150萬英鎊(約新台幣5,860萬)，雖然售價相當昂貴，不過早已被眼光精準的復古車蒐藏家搶購一空，現在有錢也買不到囉。