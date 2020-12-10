《女神降臨》滿臉爛痘告白「玄彬」被拒　頂樓想不開獲救

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《女神降臨》滿臉爛痘告白「玄彬」被拒　頂樓想不開獲救

記者陳雅蘭/綜合報導

calendar_today2020-12-10 13:45:38

▲劇中，文佳煐（左圖右）告白職員玄彬被拒絕，想不開險釀悲劇。（圖／翻攝friDay影、tvN）
▲劇中，文佳煐（左圖右）告白職員玄彬被拒絕，想不開險釀悲劇。（圖／翻攝friDay影、tvN）
熱門網漫改編的同名韓劇《女神降臨》昨（9日）開播，第一集任朱靜（文佳煐 飾）因長得太醜被同學霸凌、告白學校餐廳職員玄彬（李泰利 飾）被拒絕後，萌生自殺念頭，好在李修豪（車銀優 飾）即時解救才沒釀出悲劇；不過朱靜因近視關係，不知救命恩人長相，所以沒發現修豪就是班上的風雲人物。 
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以下有劇情透露，慎入！！！ 
「母胎醜女」朱靜長相從小被嫌棄，在校常遭受霸凌，她人生第一次遇見願意靠近自己的學校職員玄彬，決定鼓起勇氣告白時，卻被對方唾棄：「我是看妳可憐對妳好，長得醜，至少也要學會看臉色。」無情拒絕朱靜告白，整段畫面也被同學直播出去。 

朱靜萬念俱灰決定跳樓自殺，被在頂樓聽音樂的修豪看到，他上前拉她一把，要朱靜不要讓留下來的親人難過，但朱靜因近視關係，不知對方長相，以為對方是一名大叔。朱靜最後轉學展開新人生，她學會化妝、瞬間變成校花，也成了社群網路上的當紅人物。她意外跟修豪同班，卻不知對方就是日前解救自己的人，只有修豪發現，他決定利用「朱靜的素顏」惡整她。 

文佳煐光是第一集就2度撲倒車銀優上演親密接觸，車銀優受訪表示，對「撲倒」的鏡頭印象深刻，他說：「由於當時在戶外拍攝，天氣很冷、地板很冰，背也撞得有點痛...」話講完看了坐在身旁的文佳煐，然後機智接話：「但因為（文佳煐）很輕，所以拍攝的很開心。」讓文佳煐滿意的燦笑點點頭。《女神降臨》12月10日起每周四、五在friDay影音播出。
▲▼劇中，文佳煐（上）因為被欺負、告白被拒學想不開，車銀優上前解救。（圖／翻攝tvN）
▲▼劇中，文佳煐（上）因為被欺負、告白被拒學想不開，車銀優上前解救。（圖／翻攝tvN）
▲▼劇中，文佳煐（上）因為被欺負、告白被拒學想不開，車銀優上前解救。（圖／翻攝tvN）
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