《女神降臨》滿臉爛痘告白「玄彬」被拒　頂樓想不開獲救

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「母胎醜女」朱靜長相從小被嫌棄，在校常遭受霸凌，她人生第一次遇見願意靠近自己的學校職員玄彬，決定鼓起勇氣告白時，卻被對方唾棄：「我是看妳可憐對妳好，長得醜，至少也要學會看臉色。」無情拒絕朱靜告白，整段畫面也被同學直播出去。
朱靜萬念俱灰決定跳樓自殺，被在頂樓聽音樂的修豪看到，他上前拉她一把，要朱靜不要讓留下來的親人難過，但朱靜因近視關係，不知對方長相，以為對方是一名大叔。朱靜最後轉學展開新人生，她學會化妝、瞬間變成校花，也成了社群網路上的當紅人物。她意外跟修豪同班，卻不知對方就是日前解救自己的人，只有修豪發現，他決定利用「朱靜的素顏」惡整她。
文佳煐光是第一集就2度撲倒車銀優上演親密接觸，車銀優受訪表示，對「撲倒」的鏡頭印象深刻，他說：「由於當時在戶外拍攝，天氣很冷、地板很冰，背也撞得有點痛...」話講完看了坐在身旁的文佳煐，然後機智接話：「但因為（文佳煐）很輕，所以拍攝的很開心。」讓文佳煐滿意的燦笑點點頭。《女神降臨》12月10日起每周四、五在friDay影音播出。
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