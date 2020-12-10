最新圖像辨識　說出消費者心聲

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最新圖像辨識　說出消費者心聲

生活中心／綜合報導

calendar_today2020-12-10 16:00:00

▲隨著社群發展，Facebook與Instagram重要性增加（圖／資料照片）
▲影響力數據顧問公司推出最新圖像辨識技術（圖／資料照片）
隨著社群發展，Facebook與Instagram重要性增加，但並非所有圖像貼文都會配上文字，為解析畫面蘊藏的口碑線索，影響力數據顧問公司推出最新圖像辨識技術，判斷色調、人物性別、品牌LOGO等要素，為企業勾勒圖像中的消費者輪廓。
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影響力數據顧問公司(以下簡稱影響力數據)致力於網路大數據解讀，深入研究關聯詞分析、語意分析、情緒分析等技術，協助數千家企業了解消費者口碑，以數據為基礎擬定營運策略。最新圖像辨識技術研究成果透過相似度、物件分類、物件偵測三模組為核心基礎，擴大研發人臉辨識、物品標註、場域分析、文字解讀、情緒分析等技術，建構機器學習圖像辨識引擎。
在過去論壇興盛時期，網路口碑分析以文字解讀為主，隨著社群興起，圖片發文比例增加，僅解讀文字已不敷需求。以伏特加品牌Gray Goose為例，影響力數據找出社群上曾提及與拍攝Gray Goose商標的貼文，並辨識發文者性別，發現文字與圖像辨識出的女性顧客占比差距達14%，女性在購買伏特加後，會與產品合照上傳社群，分享自己的品酒生活，卻未提及品牌名稱。顯示顧客購後分享目的在展示生活，若僅將分析重點放在文字上，品牌將錯過許多藏在圖片中的消費者線索，影響行銷精準度。

藉由圖像辨識技術，可協助品牌執行「社群內容監測」、「競爭對手聲量分析」、「影響者追蹤」、「挖掘用戶洞見」四大任務。社群內容監測可用於解讀各品牌的社群印象、或是做為競爭分析基礎；若應用於網紅行銷，除了結合AIE網紅資料庫，挑選與產品定位匹配的網紅外，亦能找到商品的實際使用者，解讀他們如何使用與展示品牌，做為後續廣告或是UGC素材內容二次利用的參考。無論是社群監測或行銷應用，圖像辨識技術將補足純文字分析的不足，協助企業更全面檢視社群內容。
根據研究，人的大腦有50%的腦神經組織與視覺有關，透過圖像大腦僅需13毫秒即可了解眼中所見資訊。隨著網路環境轉變，影響力數據顧問公司結合文字剖析與圖片辨識，為品牌完整分析社群訊息、勾勒精準消費者輪廓。

了解更多請來信contact@asiakol.com我們將有專人與您聯繫。
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