最新圖像辨識　說出消費者心聲

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在過去論壇興盛時期，網路口碑分析以文字解讀為主，隨著社群興起，圖片發文比例增加，僅解讀文字已不敷需求。以伏特加品牌Gray Goose為例，影響力數據找出社群上曾提及與拍攝Gray Goose商標的貼文，並辨識發文者性別，發現文字與圖像辨識出的女性顧客占比差距達14%，女性在購買伏特加後，會與產品合照上傳社群，分享自己的品酒生活，卻未提及品牌名稱。顯示顧客購後分享目的在展示生活，若僅將分析重點放在文字上，品牌將錯過許多藏在圖片中的消費者線索，影響行銷精準度。
藉由圖像辨識技術，可協助品牌執行「社群內容監測」、「競爭對手聲量分析」、「影響者追蹤」、「挖掘用戶洞見」四大任務。社群內容監測可用於解讀各品牌的社群印象、或是做為競爭分析基礎；若應用於網紅行銷，除了結合AIE網紅資料庫，挑選與產品定位匹配的網紅外，亦能找到商品的實際使用者，解讀他們如何使用與展示品牌，做為後續廣告或是UGC素材內容二次利用的參考。無論是社群監測或行銷應用，圖像辨識技術將補足純文字分析的不足，協助企業更全面檢視社群內容。
根據研究，人的大腦有50%的腦神經組織與視覺有關，透過圖像大腦僅需13毫秒即可了解眼中所見資訊。隨著網路環境轉變，影響力數據顧問公司結合文字剖析與圖片辨識，為品牌完整分析社群訊息、勾勒精準消費者輪廓。
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