▲ Porsche、Simens Energy 與能源公司合作開發綠色燃料

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試驗階段中，最快將有約 13 萬公升的電子燃料在 2022 年完成製造；2024 年年產量將增加到 5,500 萬公升；而 2026 年產量更將一舉提升到 5.5 億公升年產量。屆時，保時捷將成為綠色燃料的主要客戶。該專案的其他合作夥伴包括智利能源公司 AME 和智利石油公司 ENAP，以及義大利國家電力公司 Enel。

於智利南部麥哲倫省（Magallanes）展開的 Haru Oni 試驗計畫利用該地優越的風力條件，借助綠色風力發電生產氣候中和燃料。由於該專案為德國國家氫能策略的一部分，西門子能源將從德國聯邦經濟事務和能源部門獲得約 800 萬歐元的資助。





西門子能源是 Haru Oni 計畫（也被稱作 HIF 計畫）的共同開發者，同時也是整個價值鏈的系統整合者 — 從使用西門子歌美颯（Siemens Gamesa）的風力發電機，到生產氫氣作為綠能、轉化為合成燃料，該公司的質子交換膜（PEM=Proton Exchange Menbrane）電解技術非常適合用於快速流動的風能。





作為該項新燃料的主要客戶，保時捷計畫在前導專案第一階段中廣泛使用。運用範圍包括保時捷賽車、保時捷體驗中心車輛以及量產跑車中使用電子燃料；保時捷初期將挹注約 2,000 萬歐元研發。





智利能源公司 AME 是高度創新燃料（HIF=High Innovative Fuels）專案的主要開發者和所有者；義大利國家電力公司 Enel 專注於風能和電解；智利國家石油公司 ENAP 則提供營運人員為工廠維護及後勤提供資源。

智利擁有優越的風力發電氣候條件與低廉的電力成本，在國際上具有製造用於生產、出口和在地使用之綠氫的巨大潛力。為了產生綠氫，電解槽利用風力能源將水分解成氧氣和氫氣兩個元素。下一步，則計畫從空氣中擷取 CO2，然後將其與綠氫結合而生成合成甲醇。生成之可再生甲醇可用甲醇-汽油轉換技術（MTG=Methanol To Gasoline）將其轉換為對氣候友好的燃料，該技術由艾克森美孚（Exxon Mobil）授權和提供。