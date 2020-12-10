特企／最強僑生直播主集氣！熱血僑生直播影片投票

由僑務委員會舉辦的「SHOW你的臺灣–2020年僑生直播主競賽」已經進入了評審階段，來自東南亞各國頂尖的直播主紛紛獻上他們最精彩的直播影片，但是距離稱霸僑生直播界，還差你的一票!

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僑務委員會「SHOW你的臺灣–2020年僑生直播主競賽」自開辦以來，在僑生界掀起一波討論潮，許多僑生直播主絞盡腦汁、大玩創意，將心中最美、最棒、最好玩的臺灣透過鏡頭傳遞到僑居國。從活動開始徵件以來，僑務委員會收到很多熱情的僑生直播主的詢問和關心，活動特別之處在參加辦法中邀請直播主以自己僑居國的語言和華語並行直播，為的就是不只僑居地的外國朋友能夠聽得懂，另一方面也讓國人能夠透過僑生的視角來看看自己的家鄉而沒有語言的區隔。經過初步的審核，總共選出20名精華的作品，邀請大家以投票的方式給僑生直播主最直接的加油打氣，而您的一票，也會列入評選的比分，每個直播主都需要您寶貴的一票，歡迎大家到活動官網欣賞他們的作品也為他們投票集氣。

僑務委員會「SHOW你的臺灣–2020年僑生直播主競賽」投票時間從109年12月1日 至 109 年 12 月 14日開放民眾投票，欲參加投票的民眾只要利用臉書(Facebook)帳號登入，每個帳號可於活動期間投給3個不同的作品。欣賞入選直播作品及更多活動詳情可以上官方網站: https://live.showtaiwan.tw/ 查詢，最強僑生直播主等您選出。