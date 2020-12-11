一罐米漿把初戀娶回家　網友笑：「三年花1萬2值得」

戀愛的滋味百百種，有的淡如飲水，有的刻骨銘心，而人生中只有一次「初戀」總是令人再三細品回味，在這段戀情中，總有一些事情是人生首次解鎖，像是牽著對方的手，仍緊張的微微顫抖，或是兩人害羞地共喝一瓶飲料，讓心為喜歡的人劇烈跳動，在各種階段的初戀故事中，有網友在Dcard分享一段學生時期的故事，兩人情竇初開所做的「這件事」，竟引起許多人的共鳴。

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純純的愛，往往能看見最真實的對方，彼此能為許多簡單日常而小鹿亂撞，像是該名網友所回憶的國中時期，「一瓶米漿」竟讓原本沒有交集的兩人，有了難以忘懷的回憶。

該名網友分享「我爸超愛喝米漿，我媽下班都會去超商買兩罐，一罐給我爸一罐給我。」有一天，坐在旁邊的女同學竟主動開啟話題「米漿好喝嗎？我都沒喝過，不然明天也幫我買一瓶我喝看看，我再給你錢」。





但其實，當時超商不普及的年代，加上還是學生的原po要多買一瓶米漿都得繞路，非常不方便，但看到女同學主動又長的可愛，便將這件事情藏在心裡，並答應此後都順手幫她買一瓶，開始每天一瓶米漿長跑之旅，兩人的話題也越來越多，相約一起念書，考同所高中，但無奈造化弄人，最後仍是分發到不同的學校，兩人逐漸間行漸遠。





多年後，兩人偶然再次碰面，聊起兒時的記憶，昔日的女同學竟說「可是其實後來天天喝，我有點喝膩耶」，但因為對原PO也有好感，「看你每天幫我買，就覺得蠻開心」，頓時曖昧的情愫在兩人之間升溫，再度牽起命運的紅線，原po也在爾後的一旅程的中，跟昔日的米漿女孩求婚，步入幸福的禮堂，可以說一罐飲料成功讓男生抱得美人歸，羨煞不少網友。



▲網友分享一段米漿追女友的故事，引發網友熱烈討論，不少網友看完大呼感動。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看完表示好感動、有共鳴，「學生時我真的每天幫對方買早餐」、「自己的女友自己養，一切值得」，也有網友提到「被你講完我好想買米漿」、「那米漿也給我來一杯」、「米漿真的是冬天必喝的飲料」，更有網友說，「我明天還不買爆米漿」、「除了早餐店的米漿外，只有光泉的最忠於原味」，也有精打細算的網友說，「恭喜啊 ！ 一瓶一天20元的話，三年一萬二 很值得」，更有人打趣的說「奶茶會烙賽、米漿談戀愛」、「光泉米漿快來找他們代言」。





對此，光泉品牌公關表示，「對於光泉米漿能促成一段姻緣真的感到驚喜、榮幸」，此外公關也提到，光泉米漿已經有27年歷史，就連外國人喝過也都對這款「台灣飲料」讚不絕口，就像國片「孤味」中的蝦捲，都是最能代表台灣味的在地美食，也相信每個人都有屬於他們的連結與故事」。對於看到有網友說，「我也想開始每天換不同的飲料給對象，看有沒有機會脫單了」，光泉公關也打趣的說，「網友也可以送薏仁糙米漿，有添加薏仁顆粒，女朋友喝了養顏美容喔」。