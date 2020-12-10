壞膽固醇是秋冬爆血管元兇？醫籲：曾發生心血管疾病要比正常人降更低

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今健康／郭家和
秋冬溫差大心血管事件增加 控制低密度膽固醇是首要
心血管疾病是影響國人健康的頭號殺手，平均每24分鐘就有1人因心血管疾病死亡。當秋冬季節變換、氣溫高低落差大，急性心肌梗塞和心血管事件發生的風險更隨之增加。馬階紀念醫院心臟內科主治醫師李俊偉指出，氣溫產生劇烈變化時，血管會劇烈收縮與放鬆，血壓就會發生變化，此時若血管不通暢，易增加中風、心肌梗塞等風險。
李俊偉醫師表示，血管產生斑塊是血管不通暢的原因，其風險因子包括抽菸、缺乏運動，以及三高。而三高中的高血脂與高血糖、高血壓相比，發生症狀較不明顯，因此常被民眾所忽略。近年來不少年輕族群發生心血管事件，這些患者往往都有膽固醇過高，或是合併糖尿病、抽菸等潛在問題。
壞膽固醇控制標準非人人相同 呼籲曾發生心血管疾病需積極控脂
一般來說，大多民眾認為健檢報告中的總膽固醇符合標準或只是些微超標，並無大礙，而忽略了與心肌梗塞最相關的指標為低密度膽固醇，也就是所謂的「壞膽固醇」才是造成心血管疾病的重要指標。李俊偉醫師指出，控制壞膽固醇是降低心血管疾病的主要關鍵，控制標準會因為不同的族群、年紀、風險因子而有所改變。以現階段來看，正常人的低密度膽固醇應控制在130 mg/dL以下，若是有發生過心血管疾病者，像是心肌梗塞、冠心病、做過心導管或繞道手術、或是中風等，根據台灣治療指引應控制在70 mg/dL以下；而若是發生過心血管疾病合併糖尿病的族群，更需嚴格將低密度膽固醇控制在55 mg/dL以下。
高血脂發生時症狀並不明顯，因此有許多高風險族群忽略檢查及治療的重要性。李俊偉醫師提醒，高血脂對身體的傷害屬於日積月累，若沒有及早發現、盡早控制，第一個發生的症狀恐會是急性心肌梗塞或中風，因此有不少患者等到發病時才驚覺自己的壞膽固醇已超標。李俊偉醫師說明，高血脂病人透過運動及良好的飲食控制，仍無法有效控制低密度膽固醇時，應選擇適當的藥物治療作輔助。目前除了傳統每日口服的降膽固醇藥物之外，還有針劑型的藥物，可加速代謝低密度膽固醇，使用方便且副作用少，建議曾發生過心肌梗塞、中風或合併慢性疾病如糖尿病患者等高風險族群，應與醫師討論更積極的降膽固醇治療策略。
高血脂定期檢測積極治療 降低心血管疾病復發風險
為了預防再次復發，曾發生急性心肌梗塞、中風、接受過心導管或繞道手術等心血管疾病的患者，更需嚴格控制低密度膽固醇。李俊偉醫師進一步說明，依照國際治療指引建議，曾在短時間內反覆發生心血管疾病的患者，如2年內曾復發過2次以上，其低密度膽固醇的控制目標，更應積極控制在40mg/dL以下。若口服藥物無法達到治療標準，則可能需要借助針劑藥物幫助患者控制達標，降低未來再次發生心血管疾病的機率。
李俊偉醫師說明，要讓高血脂得到良好控制，運動飲食是基礎，由於高血脂只能藉由抽血檢驗，因此提醒民眾定期檢查是相當重要的。若屬於高風險族群如曾發生過心血管疾病的患者，更要配合醫師接受良好治療，讓低密度膽固醇控制在目標之內。
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