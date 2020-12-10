特企／新一代雷姬掃拖地機器人LEGEE 7　強勢登台

地板清潔家電產品近年來不斷推陳出新，今年更因疫情影響，消費者居家除菌意識提升，在居家清潔上更重視拖地抗菌的需求，有鑒於此，KE嘉儀企業推出由好樣科技研發的台灣品牌HOBOT玻妞最新一代雷姬掃拖地機器人LEGEE 7！在掃拖一體的核心基礎上，持續深化地板清潔技術以及「Talent Clean」八種達人清潔模式應用，同時搭配全新的LEGEE SLAM導航技術及創意語音功能，打破掃拖地機器人既有的功能限制，告別生活清掃困境，提供消費者更全面的家庭清潔服務。

我是廣告 請繼續往下閱讀

新一代雷姬掃拖地機器人LEGEE 7不僅擁有科技美學的外型設計，並搭載升級LEGEE SLAM智能導航技術，採用高精度雷達 (LSD)，可自動偵測周圍環境及探測水平地形，在功能上更兼具地板掃拖清潔及高互動性，消費者可透過LEGEE App語音控制功能，只要一聲令下，就可以坐享無塵生活，滿足懶人家電的清掃需求。除此之外，更別小看LEGEE 7外觀是掃拖地機器人，其搭載「創意語音」功能，透過設定就能讓LEGEE 7播放專屬訂製的語音內容，堪稱聖誕送禮或打造特殊驚喜的最佳首選。雷姬掃拖地機器人LEGEE 7即日起全新上市，建議售價為新台幣17,500元。無論作為清掃必備品或是聖誕佳節獻禮，都可以用超值的價格購入。

掃拖升級一氣呵成 仿人手擦拭清掃更到位！





有別於一般附加拖地功能的掃地機器人，LEGEE 7持續升級獨家結構專利技術，具備「吸塵、乾擦、噴水、溼拖」四效合一的功能。LEGEE 7裝載新一代Nidec無刷變頻馬達，在「吸塵」上以領先業界2700Pa強勁吸力，可以將粉塵細灰甚至乾玉米粒等殘渣一網打盡，並延續仿人手擦地的設計思考，以每分鐘900次來回擦拭及1800g下壓力清除地面髒污，接著透過智能感溫「噴水」，機身搭載4顆噴嘴更有利水量均勻噴灑以溶解頑垢污漬，最後再以「濕拖」擦去軟化的頑垢，有效帶走髒污不回滲，拖地不留水痕。LEGEE 7以掃拖一體的方式打造快速又有效地清潔功效，將地面清潔得一塵不染，赤腳踩過也光滑爽淨不黏膩，將掃拖地技術層次推升至新高！





值得注意的是，LEGEE 7「Talent Clean」八種達人清潔模式亦同步升級，使用者可依分區需求，指定不同的達人清潔模式，包括標準模式、除漬模式、拋光模式、乾擦模式、強力模式、節能模式、寵物模式，或選擇自訂模式，自行配置噴水濕度、吸力強度、擦拭頻率及移動速度等五段參數，讓使用者自行設定最符合居家的清掃模式，輕鬆整頓不費力，不論日常清潔或是難纏的油垢污漬都能一機包辦。例如廚房空間可使用除漬模式，透過大量出水溶解乾掉、難以清理的地面油漬及污垢，在水乾掉前快速將已軟化的污垢清除。面對毛孩掉毛則可以使用寵物模式，主打吸力增強，在靠近寵物毛髮時瞬間吸入，同時搭配出水掃拖地面灰塵。





此外，本次新登場地圖記憶功能，最多可容納五張不同樓層的地圖，可依照使用者清潔需求劃分清掃區域、虛擬牆和禁區等，在清掃時即時顯示清掃範圍及充電站位置，使用者只要透過LEGEE App即可一手掌握清掃進度，在清掃完成後自動分區，為下次清潔任務預做準備。





全新「創意語音」功能 玩轉創意無極限 聖誕佳節驚喜首選





為了體現智慧生活，LEGEE 7不僅在清掃升級富有巧思，最亮眼的新功能莫過於「創意語音」，使用者可透過 LEGEE App錄製聲音替代預設語音，不論是孩子的童語、長輩的磁性問候，甚至是毛孩的叫聲，通通可以透過設定成為LEGEE 7執行清潔任務時自動播放的語音提示，為即將到來的聖誕佳節打造驚喜。當家人一回到家，便可透過LEGEE 7替你傳達心中想說的話及佳節祝福，為生活增加精彩的喜悅，讓一家人感情加溫，暖心更加倍。





同時，LEGEE 7也結合Siri和Ok Google兩大聲控系統，只要一聲令下即可啟動，讓使用者輕鬆管理家中清潔大小事，坐享無塵生活，打造省時、省力的智慧家庭。





堪稱實力與智慧兼具的旗艦級掃拖機種 支援最新5G/2.4G雙頻連線 一手掌握清掃進度！





在現今智慧當道的時代，新一代雷姬掃拖地機器人LEGEE 7多項軟硬體技術亦同步升級，可支援最新WiFi 5GHz和2.4GHz雙頻技術，帶來更穩定、低干擾的智慧操控環境。





LEGEE 7機身前後配置2對防墜感應器，同步強化安全防護機制。電池容量也升級為4500mAh大容量，搭配智慧斷點續掃功能，可自動計算並補充續掃所需電力後，再依地圖記錄繼續執行清掃任務。

HOBOT玻妞全系列產品由嘉儀家品總代理，雷姬掃拖地器人LEGEE 7現在開放預購，12月起於全台百貨通路隆重登場。