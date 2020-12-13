柬埔寨爺孫戀歡慶結婚八週年！曬婚紗照放閃遭酸

近期，有一對相差40歲的跨國夫妻在網路上曬出甜蜜放閃照，引發網友熱議。來自柬埔寨的女子蘇塔（Soda Meng）在臉書上發出與 70 歲中國裔老公石松榜（Se Song Bang）的婚紗照，慶祝兩人結婚週年紀念，卻意外引發網友批評。

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根據外媒報導，蘇塔上個月在臉書上發文寫道：「感謝老公八年來對我的真心照料，謝謝你不在乎我的過去，願意接納我，不管我犯大錯小錯，你都會原諒我」，並附上兩人甜蜜的婚紗照，以慶祝夫妻倆牽手走過8年的婚姻。

從釋出照片可以看到，年僅30歲的蘇塔相貌標緻，擁有白皙皮膚和一雙明亮大眼，丈夫則已年屆7旬，兩人身穿柬埔寨傳統服飾、西式禮服到各地拍照，看上去十分甜蜜。



▲來自柬埔寨的女子蘇塔（Soda Meng）在臉書上發出與 70 歲中國裔老公石松榜（Se Song Bang）的婚紗照，慶祝兩人結婚週年紀念，卻意外引發網友批評。（圖／翻攝自臉書） 不過，相差40歲的年齡差還是讓不少網友相當驚訝，也因此引來許多酸言酸語。有網友酸到：「老年吃嫩草」、「是因為這個中國男子有錢吧」、「社會就是這麼現實」；也有網友表示，老翁很幸運能娶到這麼漂亮的妻子，直呼羨慕，並送上祝福。然而，排山倒海的批評也讓蘇塔不得不暫時隱藏臉書帳號照片。

蘇塔在文中還寫道：「我們會永遠在一起，我未來一生都要照顧你，我過去或許認識過許多人，但都沒有人能像你這樣接受我的心，8年前，我就意識到只有你愛我」，情真意重的文字展現出夫妻倆鶼鰈情深的好感情。即使招致網友閒話，但兩人挺過八年的婚姻也已經是彼此情意的最佳證明。