從不被看好到級距指標，Porsche Cayenne迎來生產第100萬輛里程碑!

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Porsche在2002年推出代號955的SUV車型Cayenne，不僅打破品牌只作跑車的傳統，以性能為號召的它也創造出休旅車的新級距，媲美跑車的性能加上強悍的越野性能，重點是還能承載全家人一同享受頂級的德式工藝，這麼多的誘人條件也成為Cayenne的成功方程式，不僅挽救當時岌岌可危的營運狀態，也成為當家跑車911能延續下去的重要基石，至今Cayenne也邁入了第三代車型，不僅外觀依舊迷人性能依舊強悍，在導入了混合動力科技後已不再是過去的油耗怪獸，讓性能與節能不再是天秤兩端。
Porsche Cayenne推出18年期間人氣始終不墜，最近終於迎來生產第100萬輛的里程碑，對比其他品牌來說這個數字並不特別顯眼，但對於一家過去不追求數量的中小型車廠而言已是相當了不起的成就，以目前市場上對SUV車型的需求若渴程度來看，第200萬輛的目標相信指日可待，Porsche則持續對市場口味的變化保有極高靈敏度，例如在2019年推出具斜背造型的Cayenne Coupe，甚至還曾研發過敞篷版本的概念車款，或許未來真有機會推出也說不一定，但可確定的是Cayenne仍是多數想購買高端運動休旅消費者的首選車型， 它的成功也讓眾多跑車品牌追隨，成為該級距中最具指標性的車款。