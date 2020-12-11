特企／十大嚴選「穀得獎」　國產雜糧好物出爐

為迎合消費者多元、安全溯源、高品質及非基改等健康訴求，行政院農業委員會農糧署近年來積極推動大糧倉計畫，輔導水稻田轉作雜糧，並推廣國、中小學童飲用具產銷履歷驗證國產豆奶，以及鼓勵加工業者創新研發新產品，12月5日在臺北希望廣場辦理北部地區產銷履歷國產豆奶進校園成果發表及「十大嚴選穀得（GOOD）產品競賽」頒獎典禮，公布第六屆十大嚴選穀得（GOOD）產品競賽得獎的 優質且深具市場潛力的雜糧好物。

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農糧署長胡忠一蒞臨會場為產品競賽得獎的10項優選及2項佳作的廠商進行頒獎典禮。農糧署指出，我國雜糧生產環境優良、食品加工技術卓越，各式雜糧加工品推陳出新，為鼓勵食品加工業者、農民團體及農企業等持續運用國產雜糧開發多樣化產品，自104年起辦理穀物界奧斯卡獎-「十大嚴選穀得（GOOD）產品競賽」，依產品營養機能性、創新製程技術、通路接受度、安全驗證等面向進行評選，今年報名參選39件產品，經學者專家嚴格評選出10項優選及2項佳作，十大穀得獎產品中有：可加熱即食的有機紅藜原米飯、傳承70年味噌職人精神與工序的味噌汁熟成木桶禮盒、具有乾淨豆香且風味醇厚的產銷履歷無糖鮮豆奶、國產黑米與紅藜調合的低糖紅藜黑米漿、選用整顆帶殼紅薏仁釀製而成的薏中人紀念酒禮盒等，都是優質入選代表作品。

12月5日在臺北希望廣場進行頒獎典禮後，邀請十大嚴選穀得廠商於5日、6日在廣場的C區攤位進行兩天的展售，除了當場與消費者進行交流品嚐與選購外，也希望消費者將國產優質、健康雜糧產品帶回家與親朋好友一起分享。