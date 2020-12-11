來台首次遇強震！英國師「求生欲爆棚」　下秒教室外狂奔

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來台首次遇強震！英國師「求生欲爆棚」　下秒教室外狂奔

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-11 13:20:13

▲（合成圖／翻攝自《Dcard》、氣象局）
▲台灣昨晚（10日）發生有感地震，一名英國外師也嚇到衝出教室外，反應曝光逗樂全班學生。（合成圖／翻攝自《Dcard》、氣象局）
昨晚（10日）9點19分台灣發生今年最大的地震，根據氣象局資料顯示該震芮氏規模6.7級，最大震度4級全台有感，更是近10年來最大的地震，不過比起這名英國籍老師而言，一般台灣民眾倒是沒有那麼恐慌。在昨晚強震後就有一名女學生分享了外師在台首次遇到強震的「求生經驗」，反應曝光後不只讓學生們笑翻，許多網友也被逗樂了。
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10日台灣發生芮氏規模6.7強震，有女學生當晚就在社群論壇《Dcard》分享，自己在上一堂由英國籍老師教學的課程，沒想到因為授課過程中忽然發生地震，整棟建築物劇烈地上下晃動，老師驚慌地用著快哭出來的聲音喊「What is wrong now？（現在是發生什麼事了？）」，班上同學則冷靜回答「是地震啦」要老師安心。
殊不知下一秒，這名老師就對著全班大喊「Escape Now！（快逃啊！）」，接著抓著包包就往教室外面跑，直到全班默默地收拾餘震也平息同時，老師這才氣喘吁吁地從樓梯間出現，邊拍著胸膛邊喊「剛剛很多人從一樓跑出來，我原本以為是恐怖攻擊，結果居然是地震！這是我第一次遇到地震！天哪這真的是太恐怖了」。

▲（合成圖／翻攝自《Dcard》、氣象局）
▲這名老師的反應讓全班笑翻。（圖／翻攝自《Dcard》）
這位第一次經歷地震的老師，接著還驚魂未定的表示要借用一點時間告訴家人他的安危，全班學生也被老師的反應逗樂，紛紛和老師科普防災觀念。而這篇文章也掀起網友討論，有網友就表示「老師展現驚人的求生」、「安慰一下老師，說：以後還會遇到更多的」、「不過最近地震很多，還是要告訴老師一下安全的自保方式，跑來跑去很危險」。

▲（合成圖／翻攝自《Dcard》、氣象局）
▲網友分享當晚過程，掀起網友討論。（圖／翻攝自《Dcard》）
事實上，日本就有地震專家建議，地震發生當下，最好不要往外跑，因為被掉落物砸死、砸傷機率大，除非建築物本身抗震能力太差。而原PO事後也補充表示，老師有等到稍微比較不晃了才衝出去，「地震的時候的確待在原地比較好，但是因為教室沒有堅固的遮蔽物，加上中間有一波比較緩和的震波，（老師）才決定跑出去的」。民眾遇到地震務必冷靜小心面對，以避免造成傷亡。（編輯：楊智傑）
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