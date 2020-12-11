BMW集團攜手AWS加速汽車行業資料驅動的創新，共同開發創新雲端解決方案

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作為廣泛合作的一部分，BMW集團將把其在一百多個國家的業務部門和營運部門的資料移轉到AWS。這將涵蓋BMW集團的多個核心IT系統和資料庫，涵蓋銷售、製造和維護等職能，幫助他們提高敏捷性，獲得新的洞察，更快地創新客戶體驗。兩家公司還將投資支持和培訓BMW集團下屬多達5,000名軟體工程師，使其掌握最新的AWS技術，並賦予公司全球員工更好利用資料的能力。
作為其策略的核心，BMW集團正努力在Amazon Simple Storage Service （Amazon S3）上擴大建立全公司的資料湖，命名為 「Cloud Data Hub雲端資料中心」，在其全球業務中利用資料實現創新。雲端資料中心為全公司員工提供了整個集團共同的營運狀況，為新的開發工作提供了中心出發點。BMW集團員工可以從雲端資料中心使用AWS至深至廣的服務，包括Amazon SageMaker（説明開發人員和資料科學家在雲端和邊緣快速建構、訓練和部署機器學習模型的AWS服務），處理、查詢和豐富PB級的工程、製造、銷售和車輛性能資料。BMW集團的協力廠商合作夥伴，如汽車經銷商、供應商和技術公司，也能夠安全地將車輛營運和維護資料提供給雲端資料中心，運用機器學習獲得的洞察中受益。例如，BMW集團可以在全球範圍內應用機器學習，預測其中一系列車型和單一設備的需求，優化銷售、生產和採購部門的規劃，提供更好的客戶體驗。
AWS和BMW集團還將合作開發創新的產品和解決方案，提高營運效能和增加供應鏈的透明度。BMW集團的PartChain平台使用了AWS服務如Amazon Elastic Kubernetes Service （Amazon EKS）的彈性Kubernetes服務與開源區塊鏈管理工具相結合，在汽車行業高度複雜的全球供應鏈中，強化汽車零件和關鍵原料的可追溯性。藉此，BMW集團能夠將特定的零件和車輛連接起來，協助進行瑕疵調查，以及驗證材料是否來自於符合社會責任的貨源。BMW集團還使用Amazon SageMaker檢查車輛子系統的資料，利用機器學習預測零件的性能，主動提出維護建議，並告知零件供應商其製造流程的潛在問題，提高品質。
作為該協議的一個核心內容，兩家公司將提升BMW集團員工的技能，讓員工能夠更好地在工作中應用資料和分析，充分利用最新的雲端技術。AWS專業服務團隊和BMW集團的資料科學家將與BMW集團的員工合作，確定業務挑戰和評估新興技術，為汽車行業開發新的雲端技術解決方案。例如，兩家公司計畫開發一個自然語言處理解決方案，針對汽車行業使用的術語進行優化，可以自動提取、處理和翻譯來自不同文字來源的資料，如工廠報告、社群媒體和面向客戶的聊天機器人，可以更全面地瞭解BMW集團整個營運中的問題，確認有關客服、行銷、合規、維護以及相關職能的洞察。在AWS培訓與認證計畫的支持下，BMW集團計劃對公司附屬多達5,000人的軟體工程師進行培訓，並對其中2,000多人進行AWS服務認證，以機器學習和資料分析為重點，強化公司員工的創新能力。
BMW集團IT部門資深副總裁兼資訊長Alexander Buresch表示：「BMW集團正在推動汽車行業的數位化和創新。我們正在將資料作為我們工作方式的核心，我們期待與AWS合作，融合我們的人才，不斷提高汽車廠商的創新標準，為全球客戶提供令人興奮的新體驗。」
AWS銷售與行銷副總裁Matt Garman表示：「AWS提供了最全面的雲端服務，使汽車製造商能夠建構應用、觸及客戶旅程的每一步。透過將BMW集團的領域專長與AWS在雲端運算領域的領導地位相結合，我們正在擴大我們在整個汽車行業的影響力，從零件製造商到機械師，讓所有的利害關係人都能從更高的可見性和洞察力中受益。隨著客戶期望值不斷提高，汽車技術不斷發展，汽車製造商可以依靠AWS，幫助其抓住機會，在電動車和自動駕駛車、共享乘車、資料服務等多個領域取得領先地位。」