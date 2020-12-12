水水安平國際河岸藝術節　國際美聲馬丁、李美洁安平獻唱

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黃偉哲偕Martin Hurkens（馬丁）、Mary-Jess（李美洁）兩位歌手蒞臨現場，請兩位國際歌手為第一屆「水水安平-2020國際河岸藝術節」活動獻唱，Mary-Jess（李美洁）演唱曲目為「Did I Make the Most of Loving You」；而再度來到台南的Martin Hurkens（馬丁）則演唱「To make you feel my love」，兩位歌手的美妙嗓音飄揚在安平運河，讓現場樂迷大飽耳福。
身材嬌小的Mary-Jess（李美洁）為熱播英國電視劇《唐頓莊園》主題曲「Did I make the most of loving you」的演唱者，除古典與流行跨界外，中文歌曲更是受華人觀眾喜愛。去年於台南耶誕跨年活動演唱著名歌曲「You Raise Me Up」而受到廣大市民喜愛的荷蘭美聲歌手Martin Hurkens （馬丁），在黃偉哲的盛情邀約下，今年也再度來到台南參加跨年。兩位國際歌手美聲交鋒，勢必帶來精采演出。而今晚他倆也會在新營文化中心廣場的耶誕點燈晚會演出，18日共同與國家交響樂團、王若琳演出「爵士樂無限」。
「水水安平-2020國際河岸藝術節」由台南應用科技大學藝術學院主辦、「台南聖教會」協辦，以南應大音樂系、美術系、舞蹈系、流行音樂系、漫畫系、餐飲系、美容系及學生社團的展演節目與體驗互動為主軸，動態內容有音樂演奏、舞蹈表演、流行音樂會、情境劇；靜態內容則安排手拉坏、版畫印刷、人像速寫、指甲彩繪、創意編髮及烘焙小點體驗等攤位，除了動靜態豐富的活動內容外，還舉辦安平寫生比賽、攝影比賽及短詩比賽，透過比賽過程邀請民眾抒發對安平的印象，全心體會台南在地濃厚的藝術氣息。