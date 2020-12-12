水水安平國際河岸藝術節　國際美聲馬丁、李美洁安平獻唱

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

水水安平國際河岸藝術節　國際美聲馬丁、李美洁安平獻唱

記者林怡孜/台南報導

calendar_today2020-12-12 21:01:10

黃偉哲敲響第一鑼，宣布「水水安平–2020國際河岸藝術節」登場
▲黃偉哲敲響第一鑼，宣布「水水安平–2020國際河岸藝術節」登場（圖／記者林怡孜攝，2020,12,12）
去年曾來台南跨年活動表演的荷蘭美聲歌手Martin Hurkens（馬丁），以及被譽為樂壇「超級瑪莉」的英國古典、流行跨界歌手Mary-Jess（李美洁），今年受市長黃偉哲邀請，再度到台南參與跨年活動，今（12）日在黃偉哲陪同下，首度在「水水安平-2020國際河岸藝術節」為台南民眾搶先演唱，現場民眾意外欣賞到天籟美聲，喜悅之情溢於言表。
我是廣告 請繼續往下閱讀
首度舉辦的「水水安平-2020國際河岸藝術節」以台南應用科大學生的展演節目與體驗互動為主，展現出豐富的音樂、藝術表演節目黃偉哲表示，感謝台南應用科大師生在藝術上的努力與成果，讓台南的藝術發展有非常耀眼的成績。
黃偉哲偕Martin Hurkens（馬丁）、Mary-Jess（李美洁）兩位歌手蒞臨現場，請兩位國際歌手為第一屆「水水安平-2020國際河岸藝術節」活動獻唱，Mary-Jess（李美洁）演唱曲目為「Did I Make the Most of Loving You」；而再度來到台南的Martin Hurkens（馬丁）則演唱「To make you feel my love」，兩位歌手的美妙嗓音飄揚在安平運河，讓現場樂迷大飽耳福。

▲黃偉哲與Martin
▲黃偉哲與Martin Hurkens（右）、Mary-Jess（左）兩位歌手一同於運河畔揭開安平國際水岸藝術節序幕（圖／記者林怡孜攝，2020,12,12）
身材嬌小的Mary-Jess（李美洁）為熱播英國電視劇《唐頓莊園》主題曲「Did I make the most of loving you」的演唱者，除古典與流行跨界外，中文歌曲更是受華人觀眾喜愛。去年於台南耶誕跨年活動演唱著名歌曲「You Raise Me Up」而受到廣大市民喜愛的荷蘭美聲歌手Martin Hurkens （馬丁），在黃偉哲的盛情邀約下，今年也再度來到台南參加跨年。兩位國際歌手美聲交鋒，勢必帶來精采演出。而今晚他倆也會在新營文化中心廣場的耶誕點燈晚會演出，18日共同與國家交響樂團、王若琳演出「爵士樂無限」。
「水水安平-2020國際河岸藝術節」由台南應用科技大學藝術學院主辦、「台南聖教會」協辦，以南應大音樂系、美術系、舞蹈系、流行音樂系、漫畫系、餐飲系、美容系及學生社團的展演節目與體驗互動為主軸，動態內容有音樂演奏、舞蹈表演、流行音樂會、情境劇；靜態內容則安排手拉坏、版畫印刷、人像速寫、指甲彩繪、創意編髮及烘焙小點體驗等攤位，除了動靜態豐富的活動內容外，還舉辦安平寫生比賽、攝影比賽及短詩比賽，透過比賽過程邀請民眾抒發對安平的印象，全心體會台南在地濃厚的藝術氣息。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？

近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？

繼續作答
開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

繼續作答
2020進入尾聲　10大頭條哪個最震撼？

2020進入尾聲　10大頭條哪個最震撼？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀