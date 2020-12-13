影／疼惜彰化家扶囝仔　愛心園遊會在彰師

彰化家扶中心今（13）日在彰師大寶山校區舉辦無窮世代寒冬送暖「疼惜彰化家扶囝仔」愛心園遊會，企業、社團、個人及志工們招募攤位近150攤今天合力登場，各攤位莫不使出渾身解數，準備各式吃的、喝的、玩的，獅子會也成功匯集近130萬元的捐款，現場愛心鑼聲不絕於耳。

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▲彰化家扶中心舉辦愛心園遊會，吸引民眾尋寶做愛心。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12.13）

× ▲彰化家扶中心舉辦愛心園遊會，吸引民眾尋寶做愛心。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12.13）

愛心園遊會以「54家扶、助你幸福」主題為概念，彰化縣長王惠美以及獅子會各會會長、獅友們、各慈善家、民意代表、地方仕紳，都裝飾聖誕帽、髮箍等，扮演聖誕老公公入場，高舉愛心手牌、接著五彩的氣球升空，讓會場充滿溫馨而歡樂的聖誕氣氛。

一年一度無窮世代寒冬送暖「疼惜彰化家扶囝仔」愛心園遊會，各攤位莫不使出渾身解數，準備各式吃的、喝的、玩的，更謝謝老天爺賜了好天氣，人氣強強滾，讓家扶親子在寒冬中愛心滿點。

▲愛心園遊會，蘭花義賣相當搶手。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 13）

× ▲愛心園遊會，蘭花義賣相當搶手。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 13）

家扶園遊會每年動員200多名志工到場協助，彰化家扶劍道才藝班方案除藉由劍道練習、活動帶領過程培養方案成員面對困境挑戰堅毅精神外，也培養成員回饋與珍惜，每年也在園遊會設攤義賣，其中隊長小蜂來自隔代教養家庭，其因心深感劍道才藝班方案參與過程對其成長助益，今天除於攤位前賣力吆喝外，更主動拉著生澀害羞的成員穿梭會場義賣衛生紙。

王惠美說，感謝獅子會總監帶領各獅子會分會長及獅友們、家扶中心、社團、公司、個人等長期對於3千6百餘名小朋友，從課業輔導、生活費支出、學雜費支出等都需要非常多的經費，但是今年因為疫情的關係，導致影響捐款經費的挹注的額度驟減，舉辦愛心園遊會義賣，也將今日所販售的營業額捐贈給家扶中心的孩子們。

▲愛心園遊會各攤位莫不使出渾身解數，準備各式吃的、喝的、玩的。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 13）

× ▲愛心園遊會各攤位莫不使出渾身解數，準備各式吃的、喝的、玩的。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 13）

彰化家扶中心愛心園遊會共有150攤，全縣的家扶兒都到場逛愛心園遊會，矽品也有員工到場當志工，彰化家扶中心主任王震光表示，矽品發起每月100元捐助彰化家扶，集結眾人力量來幫助家扶兒，非常令人感動。